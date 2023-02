Camilla, Leonardo, Margherita e Lorenzo : chi sono i figli di Massimo Ghini

Sono un po’ arrabbiata perché devo andare a Londra per la festa di laurea di mia figlia. Johnson’s ha deciso di chiudere, quindi partiamo e speriamo che non ci blocchino. La mia paura è di rimanere bloccata a Londra mentre ho un film da girare a Roma.

“Ho avuto difficoltà con Margherita a Londra perché non riuscivo a rientrare. Ho quattro figli”, ha chiarito, “purtroppo i gemelli, maschio e femmina, hanno avuto Covid in forma molto lieve e in modo incomprensibile”, ha aggiunto. Soprattutto la figlia Camilla, essendo tamponata ogni giorno lavorando in tv, non riesce a capire come abbia fatto a infettarsi. (aggiornamento di Emanuela Longo)

Massimo Ghini e i suoi figli

Massimo Ghini ha avuto una vita sentimentale piuttosto turbolenta, con tre matrimoni e una storia d’amore giovanile con Sabrina Ferilli. Ha anche una famiglia molto numerosa, con quattro figli dalle ultime due mogli, Federica Lorrai e Margherita Romano. Non ha invece avuto eredi dalla prima moglie, Nancy Brilli.

L’artista fa di tutto perché i suoi quattro ragazzi abbiano rapporti sereni tra loro, come una vera famiglia allargata. Conosce bene questo concetto, essendo lui stesso figlio di un divorzio. Negli anni Cinquanta, tuttavia, non è stato facile per lui accettarlo, soprattutto a scuola, dove non era visto di buon occhio dagli altri.

I quattro figli di Massimo Ghini – Camilla, Leonardo, Margherita e Lorenzo – hanno tutti un grande talento e successo.

I due figli maggiori di Massimo Ghini, Camilla e Lorenzo, sono gemelli. Camilla è da tempo uno dei giovani che affiancano Barbara Palombelli a “Forum”. Un’esperienza che lei giudica positiva e che le sta permettendo anche di farsi conoscere meglio dai telespettatori. In alcuni suoi interventi nel programma, infatti, parla spesso anche di sé. Lorenzo sembra intenzionato a seguire le orme del padre e ha avuto l’opportunità di lavorare al fianco di Christian De Sica.

Mi spezza il cuore mancare agli appuntamenti più importanti dei miei figli, ma non sono un attore da posto fisso.

Da oltre 20 anni l’artista romano è legato alla costumista Margherita Romano, che aveva lasciato il suo lavoro per stargli vicino. Con lei ha avuto anche due figli, Leonardo e Margherita, nati rispettivamente nel 1996 e nel 1999. Almeno per ora i due non sembrano intenzionati a lavorare nel mondo dello spettacolo.

