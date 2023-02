Oroscopo Paolo Fox domani 25 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 25 febbraio Leone

Leone, guarda verso l’esterno, salta fuori dall’inquadratura in cui sei intrappolato e osa vivere positivamente. Devi avere una migliore comunicazione nel tuo lavoro per evitare malintesi. Hai successo in quello che fai e sconfiggi i nemici. Parli con qualcuno molto importante per te delle strategie per andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox 25 febbraio Vergine

Vergine, la pazienza sarà ciò che ti manterrà stabile in questi giorni difficili. Sii onesto con la persona che è con te. Ti allontani da qualcuno negativo. Impara a tagliare e liberare il tuo cuore da sentimenti e illusioni che non ti si addice. Ti viene presentato un lavoro che richiede fiducia in te stesso. Gli incontri d’amore non saranno a tuo favore.

Oroscopo Paolo Fox 25 febbraio Bilancia

Bilancia, non dovresti fidarti del tuo lavoro e dovresti allenarti molto di più per raggiungere i tuoi obiettivi. Pianifichi un incontro speciale, lascia i nervi alle spalle e tutto funzionerà. Si visita un parco, un bellissimo paesaggio, il mare, rilassarsi e ricaricare le energie. Rivedi un amico dopo molto tempo. Prenditi più cura della tua salute.

Oroscopo Paolo Fox 25 febbraio Scorpione

Scorpione, prova a leggere bene i contratti prima di firmarli, c’è qualcosa che sta per sfuggire al controllo. Noterai quanto ti piace una persona e lo noterai. Si va avanti e si superano i problemi. Riposa la mente e il corpo, non tutto dovrebbe essere lavoro. Questo ti porterà solo conseguenze in futuro. Un pasto ti cade addosso pesante, il riposo passerà presto.