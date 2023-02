Chi è Paolo Ruffini? Età, carriera, vita privata, moglie e figli

Paolo Ruffini è un intrattenitore di talento che ha condotto Colorado e partecipato a film di successo come “Natale col Boss” e “Maschi contro femmine” e “Femmine contro maschi”. Si sta impegnando per realizzare il suo sogno di debuttare al cinema.

La passione di Paolo Ruffini per il cinema lo ha portato a fondare un’associazione cinematografica all’età di 23 anni. La sua carriera di successo come VJ di MTV è iniziata dopo la partecipazione al programma “VJ Wanted”.

Sebbene alcuni abbiano accusato Paolo Ruffini di aver lasciato la moglie Claudia Campolongo a causa della sua frequentazione con Diana Del Bufalo, l’uomo ha dichiarato in un’intervista che il suo matrimonio è finito per altri motivi. Ha detto che Riccardo Bianciotti, un suo collaboratore, è ora fidanzato con la sua ex moglie e che lei è più felice con lui.

Nel 2017, Paolo Ruffini ha curato anche il docufilm “Resilienza”, ispirato alla storia vera di Alessandro, vittima di un tumore pediatrico. Ruffini ha voluto raccontare la straordinaria resilienza di Alessandro, che gli ha permesso di trasformare il limite in opportunità. Nel 2017 ha pubblicato anche un nuovo libro dal titolo “Telefona quando arrivi”. A ottobre è apparso nel videoclip di In The Town, singolo di Sergio Sylvestre e Gabry Ponte. Nel corso della sua carriera, Paolo Ruffini non disdegna anche il teatro.

Paolo Ruffini è attualmente fidanzato con l’attrice Diana Del Bufalo. I due hanno attirato l’attenzione della stampa scandalistica perché si pensava che Ruffini avesse tradito la moglie con Diana, ma in realtà il matrimonio era finito due anni fa, solo che non avevano reso nota la notizia.