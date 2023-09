Canale 5 dice addio a Barbara d’Urso, Belén senza Iene e Ilary Blasi senza Isola dei famosi: scopri come si riscatteranno!

Un nuovo corso per la televisione italiana

La televisione italiana sta attraverso una fase di rivoluzione dei volti noti. Mentre ci stiamo ancora abituando a nuovi cambiamenti, come l’arrivo di Bianca Berlinguer su Rete 4, il ritorno di Caterina Balivo in Rai con “La volta buona”, e Pino Insegno come nuovo presentatore di “Mercante in fiera” su Rai 2, è ormai chiaro che tre figure femminili di spicco, che negli anni hanno dominato la scena televisiva italiana, non saranno in onda almeno fino a dicembre. Stiamo parlando di Barbara d’Urso, Belén Rodriguez e Ilary Blasi.

Le ragioni dell’esclusione

Questo cambiamento radicale è stato innescato dalla recente scomparsa di Silvio Berlusconi. Suo figlio, Pier Silvio Berlusconi, attuale amministratore delegato di Mediaset, ha annunciato un nuovo corso per l’azienda, puntando su un’informazione popolare di alta qualità e bandendo le derive trash da tutti i format. Questa nuova direzione ha portato alla sostituzione di Barbara d’Urso con Myrta Merlino a Pomeriggio 5 e all’ingaggio di Bianca Berlinguer a Rete 4. Inoltre, i cast dei reality show saranno scelti con criteri diversi.

Il futuro delle grandi escluse

Barbara d’Urso

Barbara d’Urso, dopo aver dominato la scena televisiva con i suoi tormentoni e look da Barbie, è ora pronta per un cambio di immagine. Recentemente, ha postato sui social una foto con il New York Times sottobraccio, un volto struccato, e sullo sfondo una classica dimora inglese. Attualmente, sta lavorando su un nuovo progetto e ha avviato un’agenzia che organizza eventi.

Ilary Blasi

Ilary Blasi, dopo un periodo caratterizzato da look audaci e apparizioni al centro del gossip, sembra pronta per un cambiamento. Recentemente è apparsa alla Mostra del Cinema di Venezia con un look sobrio e raffinato. Nonostante i rumors che la vogliono a Sanremo al fianco di Amadeus, il suo futuro in televisione rimane incerto.

Belén Rodriguez

Belén Rodriguez, nota per la sua presenza fissa in programmi come “Tu sì que vales” e “Le Iene”, ha deciso di cercare nuove opportunità. Ha accettato di partecipare al reality thriller di Prime Video, “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”, e continua a lavorare come imprenditrice nel mondo della moda.

Cosa aspettarsi dal futuro?

Nonostante questi cambiamenti, una cosa è certa: queste tre donne non sono persone che marciano sul posto. Stanno lavorando per riprendersi la scena e hanno capito che serve un “restyling” dell’immagine, del modo di porsi, un cambio di look spendibile nel nuovo panorama tv. Sarà interessante vedere come si evolveranno le loro carriere in questo nuovo scenario televisivo.