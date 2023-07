Canone Rai: La nuova frontiera sulla bolletta delle utenze telefoniche

Il cambiamento del Canone Rai

Il Canone Rai sta per subire una significativa trasformazione. Già nel febbraio scorso, il ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, aveva annunciato che dal 2024 il canone non sarebbe più stato incluso nella bolletta. Questa scelta, secondo Matteo Renzi, aveva contribuito a ridurre il costo del canone da 113 a 90 euro. Tuttavia, ora emerge una nuova proposta: introdurre il canone direttamente sulla bolletta delle utenze telefoniche.

Il contesto della riforma

La proposta di aggiungere il canone Rai sulla bolletta delle utenze telefoniche è stata ispirata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che impone maggiore trasparenza nella bolletta dell’elettricità e l’eliminazione di tasse non correlate al settore dell’energia, incluso il canone Rai. Questa misura potrebbe aprire la strada a un nuovo sistema di pagamento del canone, ma solleva diverse domande riguardo alla fattibilità e all’accoglienza da parte del pubblico.

La visione del ministro Giorgetti

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha affrontato le critiche riguardo alla sua scelta di mantenere il canone in bolletta quest’anno. Tuttavia, ha reso chiaro che in futuro il canone dovrà essere separato dalla bolletta e richiederà un nuovo metodo di pagamento. Una delle ipotesi proposte è quella di scorporare una quota del canone relativa agli investimenti sostenuti dalla Rai e finanziare questa parte attraverso la fiscalità generale, riducendo così il canone di abbonamento.

Le sfide della riforma

La riforma del canone Rai è una questione delicata e di grande importanza, poiché coinvolge un bilancio di 1,85 miliardi di euro destinati principalmente alla Rai. Un tavolo specifico presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze discuterà le diverse proposte, tra cui l’ipotesi di includere il canone sulle bollette delle utenze telefoniche.

Il possibile impatto sul pubblico

Con l’avvento delle nuove tecnologie, come smartphone e pc collegati a internet, sempre più persone scelgono di seguire i programmi televisivi tramite queste piattaforme. L’idea di basare il presupposto impositivo del canone sul possesso di un’utenza telefonica potrebbe ridurre il canone pro capite, considerando che oggi sono 21 milioni gli utenti che pagano il canone, mentre le utenze telefoniche attive ammontano a circa 107 milioni.

In conclusione, la riforma del Canone Rai è un tema di discussione cruciale per la politica italiana. Il modo in cui il canone verrà riformato avrà un impatto significativo sulle finanze della Rai e sulla tasca di milioni di italiani. L’evoluzione tecnologica richiede soluzioni innovative, ma bisognerà valutare attentamente gli aspetti pratici e le conseguenze per i cittadini prima di adottare qualsiasi cambiamento.