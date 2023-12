L’empireo delle celebrità digitali, Chiara Ferragni e Fedez, sembra scricchiolare sotto il peso di una controversia interna. Il rapper italiano Fedez, noto per il suo impegno sociale e il suo talento musicale, sembra aver preso una decisione radicale: vuole licenziare il suo manager, Francesco Maria Damato, da tempo braccio destro di Chiara Ferragni.

Un rapporto burrascoso

Il rapporto tra Fedez e Damato è stato oggetto di speculazione e discussione nell’ambiente dello spettacolo per anni. Si dice che i due non si sopportino da tempo, e questa situazione potrebbe finalmente giungere a una rottura.

Un’antipatia di lunga data

L’antipatia reciproca tra Fedez e Damato sembra essere di lunga data. Secondo alcune fonti, il rapper sarebbe stato all’oscuro del milione di euro guadagnato da Chiara Ferragni attraverso le vendite del pandoro Pink Christmas dello scorso anno. Questo, ovviamente, ha contribuito ad aumentare le tensioni tra i due.

La controversia del pandoro

La controversia riguardante il pandoro sembra non coinvolgere direttamente Fedez, che si è distanziato dalla questione. Tuttavia, sembra che la vicenda abbia svelato le crepe nella famiglia Ferragnez, con un clima di tensione che circonda la coppia.





Il ruolo di Damato

Francesco Maria Damato è stato un elemento chiave negli affari di Chiara Ferragni per sei anni. Definito dall’influencer come il suo “braccio destro e sinistro”, Damato è una figura professionale di rilievo sia nella sfera professionale che in quella personale di Chiara. Il suo ruolo è stato discusso anche nella serie TV “The Ferragnez”, durante il caso Sanremo e in vari momenti critici della loro storia.

Damato, laureato in Economia aziendale, ha una solida esperienza nel mondo della moda e del giornalismo. Ha lavorato come fashion editor per Class Editor e il Corriere della Sera, prima di collaborare con Chiara Ferragni. Il suo coinvolgimento nella pubblicità del pandoro potrebbe essere una delle cause delle tensioni con Fedez, anche se per ora si tratta solo di supposizioni.

In casa Ferragnez, sembra che il clima sia teso a causa di questa controversia interna. Mentre le stelle digitali continuano a brillare nel mondo dell’intrattenimento, il futuro del loro impero e del rapporto tra Fedez e Damato rimane incerto. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi in questa saga che tiene col fiato sospeso il pubblico italiano.