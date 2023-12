Mentre tutti parlano dell’effervescente Natale della famiglia Ferragni, Belen Rodriguez ha tenuto banco sui social con una serie di storie intriganti che hanno acceso il dibattito sulle relazioni passate e presenti. La vigilia di Natale ha portato con sé un mix di emozioni per la popolare showgirl argentina.

La “Sfuriata” su Instagram

Una delle storie più discusse è stata la presunta sfuriata di Belen con il suo ex compagno, Antonino Spinalbese, riguardo alla figlia Luna Marì. La decisione di portare la piccola in Argentina con il nuovo compagno, Elio Lorenzoni, per festeggiare il Capodanno ha scatenato una discussione animata. Mentre la coppia ha già trascorso il Natale nel sud di Firenze, ad Alberata, la famiglia si prepara per il Capodanno nella terra natale di Belen.

Dalle stories di Instagram, è emerso che la sorella di Belen, Cecilia, e il suo fidanzato, Ignazio Moser, hanno già attraversato l’oceano per unirsi alla celebrazione. Tuttavia, Belen è ancora l’assente nella riunione della famiglia.

La Frecciatina a Alessia Marcuzzi

Ma non è tutto. Belen ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina indiretta ad Alessia Marcuzzi. Attraverso una storia su Instagram, Belen ha condiviso un’immagine di un tavolo virtuale di ristorante, con faccine piccole come icone che rappresentano diverse personalità. Sorprendentemente, al tavolo era presente anche Alessia Marcuzzi.





La reazione di Belen? Una risata condivisa in maiuscolo, “ahahahahah”. Questo gesto ha acceso nuovamente le voci su una presunta rivalità tra Belen e Alessia, soprattutto in relazione al flirt passato tra Alessia Marcuzzi e l’ex di Belen, Stefano De Martino, durante la loro collaborazione a “L’Isola dei Famosi”.

Il Passato e il Futuro

Nonostante le polemiche e le piccole frecciatine, Belen dimostra di avere un grande senso dell’autoironia e un atteggiamento aperto verso il passato. Mentre i notiziari rosa speculano sulle relazioni passate e presenti, Belen sembra concentrarsi sul futuro e sul benessere della sua famiglia, specialmente della piccola Luna Marì.

Il Natale è un momento per riflettere, per condividere momenti speciali con i propri cari e per lasciarsi alle spalle eventuali dissapori. Belen sembra intenzionata a farlo, concentrandosi sulla sua nuova famiglia e sulla sua vita.

In un mondo sempre più attento ai dettagli delle vite delle celebrità, Belen Rodriguez dimostra di essere una donna forte, capace di affrontare le sfide con grinta e umorismo. Resta da vedere come si svilupperanno gli eventi nei prossimi giorni, ma una cosa è certa: Belen Rodriguez non smette mai di sorprenderci.