Il 26 dicembre 2023 è una data che promette una serata televisiva ricca di spettacolo e intrattenimento. Se stai cercando cosa guardare in TV questa sera, sei nel posto giusto. Scopri i programmi in onda su diverse reti e i film che cattureranno la tua attenzione.

Stasera in TV Martedì 26 Dicembre 2023, Rai

Su Rai2, alle 21:00, potrai goderti il varietà “Da Natale a Santo Stefano”. Una serata allegra e spensierata con Stefano De Martino, il noto showman italiano. L’evento sarà ricco di buona musica, risate, racconti e canzoni. Una big band d’epoca accompagnerà ospiti di rilievo, promettendo una serata indimenticabile.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Canale 5, alle 21:20, non perdere il programma musicale “Al Bano – 4 volte 20”. Questo evento speciale celebra l’80° compleanno di Al Bano, con la partecipazione di ospiti illustri come Gianni Morandi, Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Renato Zero, Romina Power e i figli Yari, Cristél, Romina Jr., Jasmine e Albano Jr.





Su Real Time, alle 21:30, entra nel mondo del reality con “Primo Appuntamento”. Nuovi single si incontrano al ristorante, tra cui Vito, che ha un appuntamento con Serena, e Pin Jay, un sarto e drag queen in cerca dell’amore. Flavio Montrucchio commenta le dinamiche di queste serate speciali.

I Film di Questa Sera Martedì 26 Dicembre 2023

Se sei un appassionato di cinema, ci sono molte opzioni interessanti questa sera:

Su Rai1, alle 21:30, potrai immergerti nel classico film d’animazione del 1989, “La Sirenetta”. Segui la storia di Ariel, la sirenetta che sogna di diventare umana per amore. Questo film ti trasporterà in un mondo magico e incantato.

Su Rai3, alle 21:20, preparati per un’avventura fantastica con “Alice e Peter”, un film del 2020 che narra le storie parallele di Alice e Peter dopo la morte del fratello maggiore.

Su Rai4, alle 21:20, immergiti nel mondo del vecchio West con “I Magnifici 7” del 2016, un film western che racconta la storia di sette pistoleri pronti a difendere i cittadini di Rose Creek.

Su Rai5, alle 21:15, vivi un’intensa esperienza legale con “Una Intima Convinzione”, un film drammatico del 2019 che segue la storia di una giurata convinta dell’innocenza di un imputato.

Su Rai Movie, alle 21:10, preparati per un’avventura mozzafiato con “Jumanji – Benvenuti nella Giungla” del 2017, un film fantastico che trasporta gli spettatori in un mondo di gioco e avventura.

Rete 4, Italia 1, La7, Nove, 20 Mediaset

Su Rete 4, alle 21:25, immergiti in una romantica commedia con “Notting Hill” del 1999, un film che racconta la storia d’amore tra un proprietario di una libreria e una diva di Hollywood.

Su Italia 1, alle 21:25, segui le divertenti peripezie di “Mrs. Miracle – Una Tata Magica” del 2009, un film che racconta la storia di un vedovo alle prese con due gemelli turbolenti e una tata molto speciale.

Su La7, alle 21:15, ridi e sorridi con la commedia classica “La Pantera Rosa” del 1963, che vede protagonista l’indimenticabile ispettore Clouseau.

Su Nove, alle 21:25, preparati per un’avventura epica con “Il Domani tra di Noi” del 2017, un film che narra la storia di sopravvivenza dopo un incidente aereo nelle montagne.

Su 20 Mediaset, alle 21:05, goditi il capitolo finale di “Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re” del 2003, un epico viaggio nell’universo fantastico di Tolkien.

Stasera in TV Martedì 26 Dicembre 2023, i Film su Sky

Per chi è abbonato a Sky, la scelta è altrettanto variegata:

Su Sky Cinema Uno, alle 21:15, fatti coinvolgere dall’animazione con “Super Mario Bros – Il Film” del 2023, un’avventura che porterà Mario e Luigi nel Regno dei Funghi.

Su Sky Cinema Due, alle 21:15, ridi e commuoviti con “Il Meglio Deve Ancora Venire” del 2019, una commedia che racconta l’amicizia tra Arthur e César.

Su Sky Cinema Family, alle 21:00, torna nel magico mondo di Hogwarts con “Harry Potter e il Calice di Fuoco” del 2005, un capitolo emozionante della saga.

Su Sky Cinema Action, alle 21:00, segui le avventure adrenaliniche di Ethan Hunt in “Mission: Impossible – Rogue Nation” del 2015.

Scegli il programma o il film che più ti affascina e goditi una serata di puro intrattenimento davanti al televisore. Buona visione!