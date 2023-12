Cercare lavoro a soli 21 anni, subito dopo aver conseguito la laurea, può essere un’esperienza incredibilmente impegnativa. Richiede impegno, perseveranza e, talvolta, una dose di fortuna. La storia di Brielle Asero, una giovane laureata, è un esempio di quanto sia difficile avviare una carriera professionale nel mondo odierno.

La Ricerca di un Lavoro

Dopo aver inviato innumerevoli curriculum e aver ricevuto risposte negative per cinque lunghi mesi, Brielle ha finalmente ottenuto il suo primo impiego in una startup. Un lavoro che, sebbene le abbia dato l’opportunità di iniziare la sua carriera, ha comportato lunghe giornate di lavoro, dalle 9 alle 17, e una scarsa libertà per sé stessa.

La Lamentela sui Social Media

A distanza di due mesi dall’inizio di questo nuovo percorso professionale, Brielle ha deciso di condividere la sua esperienza attraverso un video sui social media. Nel video, visibilmente commossa, ha raccontato di essere stata licenziata dal suo primo lavoro dopo la laurea. Questa notizia è stata un duro colpo per lei, che si è trasferita a New York City per accettare questa opportunità lavorativa.





Le Difficoltà Economiche

Nel video, Brielle ha sottolineato che non ha colpe per il licenziamento. Si considera una persona lavoratrice e determinata, ma, purtroppo, non ha il lusso di aspettare fino a gennaio per trovare un nuovo impiego. La giovane si è trovata senza risparmi a causa delle spese sostenute per l’affitto, il sostentamento quotidiano e i trasporti.

Una Richiesta di Aiuto

Nel mezzo delle sue lacrime e della disperazione, Brielle ha lanciato una semplice richiesta d’aiuto: “Ho bisogno di un lavoro subito”. Queste parole, pronunciate con sincerità, hanno toccato il cuore di molte persone, portando la sua storia a diventare virale sui social media.

Una Storia di Determinazione

La storia di Brielle Asero è un esempio di determinazione e resilienza. Nonostante le sfide incontrate nel mondo del lavoro, la giovane non ha perso la speranza di costruire una carriera soddisfacente. La sua vicenda dimostra che, anche in situazioni difficili, è possibile cercare nuove opportunità e avanzare con determinazione.

Che Brielle possa presto trovare un nuovo impiego che le consenta di perseguire i suoi obiettivi professionali e personali con successo.