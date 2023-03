Carol Alt non tutti conoscono il suo dramma

Carol Alt ha recentemente fatto un’affermazione incredibilmente provocatoria che sicuramente susciterà un enorme clamore. È essenziale prendere le sue parole per quello che sono, poiché si tratta di una questione di estrema importanza – la salute – e quindi la nostra interpretazione dei fatti è del tutto soggettiva.

Carol Alt crede fermamente di essere riuscita a sconfiggere una grave malattia grazie al consumo di cibi crudi e incoraggia gli altri ad affidarsi al proprio medico di fiducia in molti casi.

La fervente devozione di Carol Alt per il cibo crudo è stata una forza trainante nella sua vita! È stata un’appassionata sostenitrice dei benefici del consumo di cibi crudi e si dedica ad aiutare gli altri a capire come questo possa avere un impatto positivo sulla loro vita.

Alla matura età di 60 anni, il fascino dell’attrice rimane accattivante come sempre! Il suo segreto per rimanere così giovane? Senza dubbio il suo impegno a seguire una dieta a base di cibi crudi, che ha adottato quando ha compiuto 30 anni!

In quella fase cruciale della sua vita, l’attrice era terrorizzata dall’idea che la sua carriera sarebbe durata poco e che sarebbe stata sostituita da attrici più giovani e attraenti. Questa paura l’ha spinta a cambiare drasticamente il suo stile di vita e la sua alimentazione, passando a una dieta a base di cibi crudi.

Carol Alt ha combattuto strenuamente e alla fine ha superato un tumore con l’aiuto del dottor Nicholas Gonzalez, un medico che sostiene la necessità di curare i disturbi attraverso l’alimentazione. L’attrice attribuisce il suo successo a questo metodo e continua a utilizzarlo per mantenersi in forma.

Carol ha ottenuto risultati sorprendenti con questo metodo, che purtroppo non è accettato dalla comunità scientifica. Ha rivelato che se le fosse stato consigliato di assumere farmaci, avrebbe seguito quel consiglio. Tuttavia, in quel momento ha scelto di fidarsi dei consigli dietetici che le erano stati dati, poiché aveva già sperimentato da tempo gli effetti benefici del cibo crudo.

Immergersi nella fede è stata una parte fondamentale del suo percorso di guarigione. L’attrice ha raccontato che è stato lo stesso medico a riaccendere il suo lato spirituale. In quel periodo, la sua fede le ha fornito un immenso conforto.

Carol Alt ha un legame profondo con le persone che la circondano, un legame pieno di amore e comprensione. Apprezza molto le relazioni che ha con gli altri e si sforza di renderle il più significative possibile.

Carol Alt ha fatto un cambiamento radicale nella sua vita, che definisce eremitica. Accoglie con gioia la sua ritrovata solitudine, visto che prima aveva pochissimo tempo per stare da sola. Ora apprezza il tempo che può trascorrere in isolamento.

L’attrice è determinata a rimanere attiva professionalmente per molti anni a venire ed è spinta dal suo forte desiderio di vivere la vita al massimo. Non accetta che il compimento dei 60 anni sia un traguardo scoraggiante, ma lo considera piuttosto un’opportunità per continuare a dare il massimo.