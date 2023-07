Caso La Russa Jr: Il padre della ragazza denunciante rompe il silenzio

Nel quadro del caso La Russa Jr, emergono nuovi dettagli. Il padre della giovane che ha accusato il figlio del presidente del Senato di presunto stupro, ha deciso di parlare in un’intervista esclusiva al quotidiano La Verità. Nonostante non condivida più la stessa casa con la figlia da tempo, il padre esprime il suo impegno a sostenere la ragazza.

Il padre della denunciante riflette sulla sua esperienza familiare

“Il percorso familiare degli ultimi 15 anni è stato segnato da eventi molto incresciosi e tristi,” afferma. “Io e la mia ex moglie non ci siamo più parlati. Consideri che le figlie che ho avuto dalla prima moglie hanno vissuto con me e non hanno parlato con la loro mamma per anni. Le ho cresciute. Sono un padre estremamente presente. Quando mi sono risposato, però, hanno avvertito una certa gelosia e si sono un po’ allontanate da me”.

Caso La Russa Jr: le considerazioni del padre della denunciante

La vicenda si è rivelata terribilmente dolorosa non tanto per l’aspetto sessuale, quanto per l’incertezza riguardo a ciò che è accaduto nelle ore buie di quella notte. “Il problema è se una ragazza fa sesso e non sa di averlo fatto perché ha preso una di quelle sostanze generalmente definite ‘droghe del sesso’. Il resto è solo un sacco di chiacchiere e commenti su Facebook e altri social network”.

Il padre, inoltre, non esita a puntare il dito contro l’ambiente in cui il fatto si è svolto. “Nel locale in cui si trovavano erano tutti drogati. È inutile che il presidente del Senato dica ‘mio figlio, invece, no’. E questa non è una colpa, è un fatto. Milano, dove ho vissuto per 40 anni, è estremamente selettiva. Adesso mia figlia verrà esclusa da certi giri perché ha fatto questa denuncia, figurati! Pazienza”.

Un auspicio finale e il commento di Giorgia Meloni

Infine, il padre della denunciante conclude con un auspicio. “Se mia figlia dovesse uscire da questa realtà, sarebbe anche un bene”. Sul caso è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni, con un messaggio deciso e chiaro rivolto al presidente del Senato Ignazio La Russa: “Capisco il suo dolore di padre, ma non avrei parlato. Solidarizzo con la ragazza che ha denunciato”.