Benedetta Rossi: La sorpresa è servita! Confermata la grande notizia

Benedetta Rossi è stata raggiunta da una notizia che certamente le ha illuminato la giornata. Non sappiamo ancora come la popolare food blogger abbia reagito ufficialmente, ma è quasi sicuro che si stia concedendo un brindisi celebrativo in famiglia. Non da meno, i suoi fan sono euforici, ansiosi di vederla all’opera in questa nuova avventura.

Qualche mese fa, Benedetta Rossi ha dovuto affrontare critiche intense: “Quello che mi dà tanto tanto fastidio è quando vengo presa come pretesto per offendere la mia community e intere categorie di persone…” Nonostante tutto, si è rialzata e ha colto una nuova opportunità.

La sorpresa per Benedetta Rossi: un nuovo traguardo professionale

Finalmente possiamo svelare la notizia che ha illuminato il volto di Benedetta Rossi: un nuovo programma televisivo è in arrivo per lei! Anche Giulia De Lellis potrà gioire di un traguardo simile, con il suo show “Casa a prima vista” su Real Time. Ma vediamo dove potremo trovare Benedetta e soprattutto come si chiama il suo nuovo progetto.

Benedetta Rossi è pronta a fare il suo ingresso su Real Time, canale su cui condurrà la trasmissione “Ricette d’Italia”. L’annuncio ufficiale è giunto durante la presentazione dei palinsesti di Discovery, avvenuta il 13 luglio. Nel corso dell’evento sono state rivelate anche alcune novità riguardanti il canale Nove, che vedrà l’approdo di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto con “Che tempo che fa”, dopo la rottura con la Rai.

Le parole di Discovery e le aspettative per Benedetta Rossi

Il canale Gossip e Tv ha riportato queste dichiarazioni di Discovery: “Real Time è uno dei canali più amati e visto dalle donne sul digitale. Ed è assai inclusivo. ‘Casa a prima vista’ è un successo straordinario”.

Ritornando alla nostra Benedetta Rossi, la food blogger è pronta a intraprendere questa nuova avventura su Real Time, in seguito al suo trionfo con “Fatto in casa per voi”. Si tratta di un’opportunità di crescita professionale che porterà sicuramente freschezza e innovazione al palinsesto del canale. Non vediamo l’ora di vederla all’opera!