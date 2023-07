4 attori di grande fama tra i concorrenti del GF Vip 8: un cast di veri vip

La nuova edizione del GF Vip si distinguerà per avere solo veri personaggi famosi, senza influencer o persone provenienti dal mondo dei social. A confermare i dettagli di questo reality show di Canale 5, che prenderà il via il prossimo settembre, è Alfonso Signorini, il conduttore che guiderà ancora una volta il programma Mediaset. “Il pubblico non dovrà chiedersi ‘ma chi è questo?’. I ‘Nip’ saranno veramente persone comuni, semplici, vicine di casa. Non vogliamo assolutamente star del web o dei social”, ha dichiarato Signorini.

“Di recente ho fatto un provino con un ‘Nip’. Era un ciabattino di Arezzo. Gli ho chiesto se fosse famoso sui social e lui mi ha risposto in modo molto divertente: ‘Alfonso, purtroppo sì, ho 1200 follower’. Gli ho detto: ‘Va benissimo, ma ancora meglio così'”, ha raccontato Alfonso Signorini parlando dei partecipanti comuni che prenderanno parte alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. La squadra del reality è già al lavoro e, secondo quanto riportato da Dagospia, nelle scorse settimane c’è stato il primo rifiuto da parte di Pier Silvio Berlusconi, che lo scorso anno aveva preso provvedimenti per limitare il trash nella casa. Dalla lista dei partecipanti scartati (Justine Mattera, Antonio Razzi, Carmen di Pietro e suo figlio Alessandro) sono emersi nomi di grande calibro. Veri vip e non persone sconosciute.

GF Vip 8: spuntano quattro nomi di super vip

Quattro nomi esplosivi provenienti dal mondo del cinema e della televisione italiana. Il primo è quello di Claudia Gerini, celebre attrice del cinema italiano, particolarmente conosciuta per i suoi lavori con Carlo Verdone, come il celebre film Viaggi di nozze, diretto da Carlo Verdone e ormai considerato un cult, e Sono pazzo di Iris Blond, che le ha valso l’elogio della critica e la sua prima candidatura al David di Donatello. Un nome sicuramente diverso da quelli sentiti nelle edizioni precedenti.

Un altro nome importante è Francesca Romana Rivelli, conosciuta da tutti come Ornella Muti. L’attrice è presente nella lista dei probabili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Tra le più celebri attrici italiane, ha vinto numerosi premi, tra cui la Targa d’oro ai David di Donatello, due Grolle d’oro come migliore attrice, tre Globi d’oro alla carriera come migliore attrice, tre Ciak d’oro e il Premio Pasinetti per l’attrice al Festival del Cinema di Venezia. Ha ricevuto anche diverse candidature come migliore attrice protagonista ai David di Donatello e una come migliore attrice agli European Film Awards.

Nella lista redatta da Dagospia sono presenti anche i nomi di Manuela Arcuri, ex showgirl, attrice e opinionista televisiva, e Filippo Timi, attore, regista, scrittore e drammaturgo italiano. Timi ha studiato recitazione ed ha lavorato con importanti registi, come Ozpetek (in Saturno contro), Saverio Costanzo (in In memoria di me) e Wilma Labate (in Signorinaeffe). Ha collaborato anche con Gabriele Salvatores e Marco Bellocchio, ottenendo riconoscimenti e partecipando a importanti festival cinematografici come Cannes.

Questi quattro nomi di attori di grande fama promettono di rendere il GF Vip 8 ancora più interessante e ricco di emozioni per il pubblico. Sarà un’edizione da non perdere.