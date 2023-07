“Che tempo che fa”: ecco chi accompagnerà Fabio Fazio e Luciana Littizzetto nel nuovo studio

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, i volti amati di “Che tempo che fa”, hanno finalmente rivelato il loro nuovo format televisivo, dopo l’addio alla Rai e l’approdo al canale Nove. In occasione della presentazione dei palinsesti di Discovery del 13 luglio, le attenzioni si sono concentrate su di loro, con grande attesa per i dettagli del nuovo show.

Fazio e Littizzetto svelano i collaboratori di “Che tempo che fa” su Nove

Fazio e Littizzetto, entrambi veterani del mondo televisivo, hanno già scelto i principali collaboratori per questa nuova avventura. Tuttavia, Fazio ha subito voluto chiarire la sua posizione riguardo l’emittente pubblica italiana, promettendo di non alimentare polemiche né pronunciare dichiarazioni che potrebbero ledere l’immagine di viale Mazzini.

Le parole di Fazio sulla partenza da Rai

Prima di svelare chi li accompagnerà nel nuovo show, Fazio ha dedicato un momento alla riflessione sulla sua esperienza alla Rai. “Lascio tutto dentro, quaranta anni di vita. Il pubblico vede tutti gli anni precedenti e li lega a momenti della loro vita personale. Non sentirete mai una parola contro la Rai, è il piatto che ho cucinato”, ha dichiarato.

Ospiti fissi e possibile collaborazione con Maurizio Crozza

Fazio e Littizzetto condurranno “Che tempo che fa” dallo stesso studio in cui lavora Maurizio Crozza. A proposito di questo, Fazio non ha escluso la possibilità di una futura collaborazione con il celebre comico. Resta in attesa l’annuncio dei nomi degli ospiti fissi e la data di inizio della trasmissione.