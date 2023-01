C’è Posta Per Te, suocero minaccia la nuora con catena e taglierino

Nel terzo episodio di C’è Posta Per Te, è stata condivisa la storia straziante di una famiglia distrutta. Salvo manda la posta all’amato figlio Alessio e alla compagna Veronica, ma il loro rapporto si è sgretolato nel 2019 quando una nuova donna è entrata nella vita di Salvo poco dopo la morte della moglie. Tra padre e figlio è scoppiato un intenso litigio dopo che Alessio ha scoperto che Salvo aveva dato a Simona la sim di sua madre, e ha nutrito sospetti sulla lealtà del padre durante la malattia della madre.

C’è Posta Per Te, Veronica affronta Salvo: “Ha brandito minacciosamente una catena e un taglierino contro di me!”.

Salvo a C’è Posta Per Te è stato sopraffatto dall’emozione quando ha supplicato il figlio di fare ammenda per il loro rapporto interrotto. Avrebbe fatto di tutto per ritrovarlo. Questa storia ha anche rivelato un episodio inquietante; Salvo sarebbe stato così pieno di rabbia da presentarsi sotto casa del figlio e di Veronica con una catena e un taglierino, minacciandoli.

Veronica rimase profondamente ferita dal trattamento crudele di Salvo, nonostante lei gli avesse sempre mostrato gentilezza. Alessio, invece, era disgustato dai maltrattamenti del padre nei confronti di Veronica.

“Dispiacere può essere una parola semplice da dire, ma non basta. I fatti parlano più delle parole e, dopo aver espresso il rimorso, è necessario che ci siano prove tangibili a sostegno”.

Salvo sceglie infine di aprire la busta, ma non prima di aver salutato la nuova compagna del genitore, Simona: “Prego solo che domani non sparisca di nuovo, devi fare ammenda in modo importante”.

“C’è Posta Per Te”, Alessio sembra Andrea Muller: commento della De Filippi! La somiglianza è incredibile! Possiamo solo sperare che abbia la stessa passione di Andrea Muller!

Maria De Filippi è stata colta di sorpresa quando ha visto Alessio, notando la straordinaria somiglianza con un ex ballerino professionista del suo show. “Santo cielo, sei proprio uguale ad Andreas Muller! Non te l’ha mai detto nessuno?”. Anche il pubblico si è accorto della somiglianza tra i due e molti utenti l’hanno commentata. In questa puntata c’è stato un ospite a sorpresa, Stefano De Martino, e si vocifera di una possibile crisi tra lui e Belen.