L’Eredità, grande vincita per il neo campione romano Emanuele

L’emozione era palpabile nella puntata di sabato 21 gennaio de L’Eredità! È stata una settimana incredibilmente fortunata per i concorrenti, con la vittoria di Eleonora solo pochi giorni fa e ora Emanuele che alza il calice per festeggiare la meritata vittoria. I conduttori e i telespettatori si sono subito innamorati di Emanuele, che è arrivato con il titolo di campione già in tasca. Ma un dettaglio particolare ha rischiato di compromettere il successo di Emanuele. Preparatevi a un’elettrizzante puntata de L’Eredità il 21 gennaio 2023! Emanuele ed Eleonora si affronteranno in un’intensa resa dei conti. Non perdetevi l’emozione!

Emanuele da Roma è un prodigio poliglotta con la capacità di parlare 28 lingue! Il suo passato di traduttore gli è servito molto e il suo attuale lavoro all’aeroporto di Fiumicino ne è la prova. Dopo aver sopportato le estenuanti sette camicie, Emanuele ha affrontato più volte il confronto con il tempo, ma ha perseverato e alla fine ha conquistato un posto al Triello insieme a Joselito e Riccardo. Ha trionfato nella sua battaglia contro Eleonora, dimostrando di essere un concorrente formidabile ed eliminandola definitivamente dallo show.

Riccardo si fa da parte

Con Eleonora fuori dai giochi, Flavio Insinna ha infiammato il Triello svelando le domande che hanno messo alla prova i tre concorrenti: dialetti, educazione al mondo, sport, animali, spettacolo, curiosità e anni fa. Purtroppo Riccardo non ha potuto partecipare al gioco della Stoccata Finale, che alla fine è stata conquistata dal nuovo arrivato romano.

Emanuele è arrivato alla sua Ghigliottina inaugurale con ben 150.000 euro, ma sarà in grado di mantenere la sua ambita fortuna? Purtroppo no. Prima di iniziare il gioco finale, Flavio Insinna ha ricordato a tutti l’inizio di Tali e Quali in prima serata. La possibilità di Emanuele di vincere il montepremi de L’Eredità è in pericolo a causa del dettaglio cruciale della parola vincente!

Emanuele è rimasto spiazzato quando è tornato alla Ghigliottina, ma si è subito ripreso dimezzando il montepremi, con ben 18.750 euro in gettoni d’oro. Come ha fatto a capire la strana connessione tra “Freddo – Lungo – Seduto – Ramo – Corrente”? Non molto tempo dopo, il nuovo campione ha dichiarato con sicurezza che la risposta era “RIVER”!

La vittoria di Emanuele è stata sancita quando ha girato la cartellina e Flavio Insinna ha visto la lettera ‘U’ così simile a una ‘O’. “Oh, mio Dio, hai scritto Fiome, non O!”, ha commentato con gioia Flavio Insinna. “Ci vorrebbe un notaio per capire la differenza. È russo? Arabo? Giapponese?”. Ma è stata la risposta corretta – FIUME – a permettere a Emanuele di festeggiare con i professori Samira e Andrea!