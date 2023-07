C’è una bomba sull’aereo: Panico sul volo Ryanair

Un nuovo episodio di paura e tensione si è verificato stamani, 27 luglio, su un volo Ryanair in partenza da Pisa. Un’allarme bomba ha paralizzato il traffico aereo, suscitando apprensione e preoccupazione tra i passeggeri e il personale di bordo. Questo non è il primo caso del genere, poiché già in passato si sono verificati episodi simili, come accaduto lo scorso 17 marzo su un volo Ryanair diretto a Palermo, decollato da Milano Malpensa.

L’incidente precedente aveva portato all’evacuazione immediata dell’aereo una volta atterrato all’aeroporto Falcone Borsellino. Tutti i passeggeri e l’equipaggio erano stati messi al sicuro, ma l’intera area aeroportuale di Punta Raisi era stata chiusa per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Fortunatamente, si era rivelato essere un falso allarme, ma la situazione aveva causato notevoli disagi per il traffico aereo.

Ancora più grave è stato l’episodio di oggi a Pisa. Una donna, arrivata in ritardo al gate e rischiando di perdere il suo volo diretto a Londra, ha deciso di lanciare un presunto allarme bomba a bordo dell’aereo. La passeggera ha annunciato falsamente la presenza di un ordigno, provocando la sospensione del decollo e l’evacuazione dell’aeroporto. La situazione ha generato ulteriori tensioni e preoccupazioni tra i passeggeri e il personale di bordo.

Successivamente, le autorità hanno confermato che si trattava di un falso allarme e che la passeggera rischia ora una denuncia per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. L’aeroporto è stato prontamente evacuato per motivi di sicurezza, ma dopo aver concluso tutte le opportune verifiche e accertamenti, è stato ripristinato alla completa operatività.

Questi episodi mettono in evidenza l’importanza della sicurezza nei viaggi aerei e la necessità di affrontare attentamente ogni allarme. La collaborazione tra le autorità aeroportuali e il personale di volo è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri e il corretto svolgimento dei voli. Nonostante gli imprevisti, è essenziale rimanere calmi e collaborare con il personale per affrontare eventuali situazioni di emergenza.