Terribile schianto con una vittima, per il 47enne non c’è più niente da fare. Traffico bloccato, polizia e 118 sul posto

Un tragico incidente stradale ha scosso Roma oggi, giovedì 27 luglio, causando interruzioni al traffico e lasciando una vittima. Il grave schianto si è verificato sul raccordo anulare di Roma, generando notevoli disagi alla circolazione e rallentamenti per coloro che dovevano recarsi al lavoro o negli aeroporti di Ciampino e Fiumicino. Un motociclista di 47 anni ha perso la vita in quest’incidente, lasciando tutti senza parole.

Un tragico schianto

L’incidente si è verificato intorno alle 6:30 del mattino, quando un’auto e una moto si sono scontrate all’altezza della galleria Volusia, in zona Cassia, al chilometro 13 del raccordo anulare. Il forte impatto ha sbalzato l’uomo di 47 anni dalla sella della sua motocicletta, causando ferite gravi e fatali.

Soccorso e disperati tentativi di salvataggio

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118, ma purtroppo, nonostante i disperati tentativi di rianimazione, il centauro non ha potuto essere salvato e ha perso la vita sul colpo. La polizia stradale e il personale Anas sono stati presenti per la rimozione dei detriti e la pulizia della sede stradale.

Traffico bloccato e indagini in corso

A causa dell’incidente, la polizia stradale ha dovuto bloccare temporaneamente la circolazione veicolare per consentire i soccorsi e avviare le indagini sull’accaduto. Il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente è stato portato in ospedale per sottoporsi a test sul consumo di droga e alcol. Nel frattempo, il tratto interessato del raccordo anulare è rimasto chiuso per diverse ore, costringendo i veicoli a circolare sulla sola corsia di emergenza.

Una tragedia dal destino crudele

La tragedia ha colpito duramente la famiglia e gli amici del centauro scomparso. Il dolore per la perdita di una vita così giovane e preziosa è palpabile e lascia una ferita profonda nei cuori di chi lo conosceva. Questo incidente ci ricorda l’importanza di guidare con prudenza e rispetto per le regole della strada, per evitare tragedie simili. Le indagini sull’accaduto sono ancora in corso e speriamo che possano portare a una maggiore consapevolezza e sicurezza sulle strade.