Cerco qualcuno che possa mantenermi, perché non mi piace lavorare. Por favore, aiutatemi!

Molti di noi si sforzano di trovare un lavoro significativo per provvedere a se stessi e condurre una vita confortevole, ma ci sono alcuni che non condividono questa ambizione. Nani Unu, un tiktoker conosciuto come asadodefasouwu sulla piattaforma sociale cinese, è uno di questi.

Questa straordinaria giovane donna ha sfruttato la sua notevole influenza sui social media per invitare la comunità globale a stringersi attorno alla sua causa e ad aiutarla a raccogliere fondi per non dover più lavorare per vivere.

Nani è così appassionata di non voler fare alcun tipo di lavoro e non ha paura di dirlo apertamente, desiderando trovare qualcuno che sia disposto a prendersi cura di lei per tutta la vita.

Le persone si sono inizialmente commosse fino alle lacrime quando hanno visto la clip della giovane donna, che implorava disperatamente denaro per poter vivere un’esperienza di vita e fare un viaggio in Thailandia. Ma quando hanno ascoltato la sua appassionata insistenza sul suo messaggio, è apparso chiaro che le sue intenzioni erano genuine e il suo appello non era uno scherzo.

Nonostante non sia riuscita a realizzare il suo sogno, la giovane donna è stata accolta da un’enorme quantità di critiche da parte di persone di tutto il mondo. La incoraggiarono, anche se in modo un po’ severo, a smettere di crogiolarsi nell’autocommiserazione e ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni.

Nani non capisce gli sforzi straordinari che innumerevoli persone compiono per provvedere ai propri cari e sbarcare il lunario. Se fosse così semplice creare un video carico di emozioni e pubblicarlo online per guadagnare abbastanza denaro da non dover più lavorare, ci sarebbero milioni di persone disposte a farlo senza esitazione.