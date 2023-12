La vicenda che ha coinvolto Chiara Ferragni, seguita da una multa dell’Antitrust a causa della questione Balocco, continua a tenere banco tra le discussioni e gli approfondimenti mediatici. Non solo i social network, ma anche i principali programmi televisivi e notiziari hanno dedicato ampio spazio a questa controversia. Un esempio tangibile è rappresentato dai programmi “La Vita in Diretta” su Rai1 e “Pomeriggio 5” su Canale 5, che hanno dedicato diversi segmenti alle discussioni in merito il lunedì 18 dicembre 2023.

Le Riflessioni di Cesara Buonamici

Tuttavia, il caso non è passato inosservato e ha sollevato alcune perplessità. Una delle voci che ha espresso dubbi riguardo alla questione è stata quella della giornalista Cesara Buonamici. Durante la sua partecipazione a “Pomeriggio 5” su Canale 5, ha condiviso il suo punto di vista sulle scuse pubbliche di Chiara Ferragni e sulla multa inflittale dall’Antitrust.

Buonamici ha iniziato dicendo: “Lei adesso ha certamente fatto un danno a sé stessa, ora però rimedia con questa offerta importante di un milione all’ospedale”. Ha poi aggiunto: “Ok, c’è della generosità, ma forse anche dell’astuzia in questa sua mossa. Una sorta di recupero. E comunque ha generato un sospetto anche su altri che fanno la sua attività. Quindi è un qualcosa che è successo e non finisce così”.





In risposta a Eleonora Giorgi, che sosteneva la buona fede di Chiara Ferragni, Buonamici ha continuato: “Le scuse sono certamente importanti e necessarie, però insomma, lei paga per il danno che subisce. Più il danno è grande, più l’errore si paga caro, ma non finisce certo così. Questo può lasciare una scia di dubbi su altri. Un consiglio generale bisogna darlo: l’avidità è una cattiva consigliera”.

Il Futuro della Vicenda

Nel frattempo, la controversia sembra lontana dall’essere risolta. Selvaggia Lucarelli, che un anno fa sollevò le prime domande sulla collaborazione tra Ferragni e Balocco, ha pubblicato un’inchiesta relativa alle uova di Pasqua Dolci Preziosi lanciate nel 2021 e nel 2022, a sostegno del progetto benefico “I Bambini delle Fate,” un’associazione fondata da Franco Antonello.

Lucarelli ha dichiarato: “Mentre scrivo questo articolo e dopo aver telefonato a Dolci Preziosi e a ‘I Bambini della Fate,’ Chiara Ferragni sta stranamente cancellando dai suoi social numerosi post con le uova pasquali sia nel 2021 che nel 2022”. Lucarelli solleva interrogativi sulla similitudine con il caso dei pandori Balocco e sulle intenzioni commerciali di Ferragni in questo nuovo contesto. La vicenda continua a evolversi, suscitando ulteriori domande sulla trasparenza delle operazioni benefiche e commerciali.