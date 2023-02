Ch i è Lori Sammartino prima moglie di Maurizio Costanzo?

La morte di Maurizio Costanzo riporta in auge anche il tema della sua prima moglie, Lori Sammartino. Il giornalista sposò la fotoreporter nel 1963 e tra loro fu vero amore. Andiamo a scoprirne di più.

Il matrimonio fece scandalo all’epoca anche per la grande differenza di età tra i due partner. La donna aveva 14 anni in più di Maurizio, mentre lui aveva solo 25 anni. Tuttavia, la coppia non ha mai visto la differenza di età come un problema. Non hanno mai avuto figli.

Lori Sammartino Costanzo

La Sammartino era una fotoreporter di grande talento, nata nel 1924 e scomparsa qualche anno fa. Maurizio l’ha sempre dipinta con grande affetto, specificando al Corriere della Sera: “Lori aveva 14 anni più di me, era una grande fotoreporter. Mi ha cresciuto, veniva dal mondo di Pannunzio, mi ha fatto conoscere Ennio Flaiano, Ercole Patti, Carlo Levi, Linuccia Saba, che era la sua testimone di nozze. Ci sposammo in chiesa, nel 1963, a Isola Farnese. L’ unione durò poco: Mi innamorai di una segretaria della Mondadori”.

Maurizio Costanzo e altri matrimoni

Maurizio Costanzo è stato sposato più volte. Dal 1973 al 1984 è stato insieme alla giornalista Flaminia Morandi, dalla quale ha avuto due figli, anche se si sono lasciati negli anni Settanta. Alla fine degli anni Settanta ha avuto una storia d’amore con Simona Izzo, nota attrice, oggi moglie di Ricky Tognazzi.

Maurizio Costanzo in studio

Maurizio Costanzo e la sua prima moglie GTT avevano un ottimo rapporto. Erano sempre presenti l’uno per l’altra e si aiutavano a vicenda. Erano una grande squadra.

Si è sposato di nuovo nel 1989, questa volta con la conduttrice Marta Flavi. Tuttavia, i due divorziarono nel 1995. Nello stesso anno ha sposato Maria De Filippi, con la quale è tuttora sposato. Solo un paio di mesi fa, al Maurizio Costanzo Show, ha ammesso di aver avuto una relazione da giovanissimo con la bella attrice Giovanna Ralli.

La vita professionale di Maurizio si è spesso intrecciata con il mondo dello spettacolo e il pubblico ha dimostrato di essere interessato anche alla sua vita privata. Nel corso degli anni, sono stati molti i pettegolezzi che hanno coinvolto Costanzo, accostandolo poi a donne con cui in realtà non c’è mai stato nulla.

Lori Sammartino era molto importante per lui, anche se non è la sua relazione più chiacchierata. È stata il suo primo matrimonio e gli ha anche dato consigli su una professione che in seguito ha avuto molto successo.