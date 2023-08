Chanel Totti, la nuova stella della TV? Una mossa strategica di Ilary Blasi

Chanel Totti: Un Futuro in TV

La giovanissima Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, fa capire con poche parole il suo prossimo passo professionale. Anche se ha solo 16 anni, Chanel sa già in quale direzione vuole andare e, grazie all’aiuto di sua madre, sta percorrendo la strada per raggiungere il suo sogno.

Seguendo le Orme dei Genitori

I figli del celebre calciatore e della presentatrice stanno dimostrando di avere:

Cristian : Le potenzialità per emulare il successo di suo padre nel mondo del calcio.

: Le potenzialità per emulare il successo di suo padre nel mondo del calcio. Chanel: L’ambizione di seguire sua madre sul piccolo schermo.

Ed è proprio Ilary a sostenerla in questo, avendola introdotta all’agenzia con cui collabora.

Instagram e la Nuova Agenzia

Con oltre 400mila follower su Instagram, Chanel ha recentemente aggiunto alla sua bio l’email della sua nuova agenzia, “Notoria di Graziella Lopedota”. Questo suggerisce che Chanel ora ha un rappresentante ufficiale e potrebbe essere contattata per opportunità lavorative, probabilmente in ambito televisivo e di immagine. Una mossa strategica, dato che Graziella Lopedota gestisce anche la carriera di Ilary Blasi.

La Vita Privata di Chanel

Al di là del suo crescente profilo professionale, Chanel condivide la sua vita con il suo fidanzato, il 19enne Cristian Babalus. I due pubblicano spesso selfie e video, ma mantengono una presenza discreta online.

Il Futuro di Chanel in TV

Molti si chiedono se Chanel possieda le abilità necessarie per emergere nel mondo televisivo o in altri settori. Tuttavia, se ha ereditato il talento e il carisma di sua madre, potrebbe presto diventare un volto familiare per il pubblico italiano. La curiosità è alta e siamo tutti ansiosi di vedere quali saranno i prossimi passi di questa giovane promessa.