La sfida dei Giovani Siciliani a Domenico Dolce: Un appello per il futuro

L’inizio della polemica

Tutto ha avuto origine a Polizzi Generosa, città natale di Domenico Dolce. Durante l’inaugurazione di una mostra presso la fondazione “P.G. 5 cuori”, il noto stilista non ha risparmiato critiche ai giovani del luogo. Le sue parole erano chiare: accusava i giovani siciliani di trascorrere le giornate su Facebook anziché lavorare, suggerendo loro una mancanza di dignità. Dolce ha affermato: “Mi chiedono di tornare con una valigia piena di denaro da distribuire!”

La reazione della comunità

Le dichiarazioni del designer hanno suscitato non poche reazioni:

ha esordito sottolineando che molte delle generalizzazioni espresse non rappresentano la realtà. Molti giovani, ha affermato, sono impegnati in iniziative imprenditoriali o sono andati altrove in cerca di migliori opportunità. Una giovane del movimento “Nun si parti”, in un video diventato virale, ha risposto a Dolce, sottolineando l’ingiustizia delle sue parole e sottolineando la presenza di numerosi giovani siciliani che lavorano duramente per il proprio futuro.

Un appello alla riflessione e all’azione

Nel video, la giovane sfida Dolce: “Perché non investi seriamente sul territorio? Perché non porti qui innovazione e entusiasmo e offri ai giovani opportunità concrete? Sarebbe meglio piuttosto che lanciare invettive che non fanno altro che danneggiare chi combatte ogni giorno contro le difficoltà.”

La palla è nel campo di Dolce

Con una sfida così chiaramente presentata, ora tutti attendono di vedere se il fondatore del famoso brand Dolce e Gabbana prenderà sul serio queste parole o no.