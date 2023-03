“Che brutta figura”. Antonella Fiordelisi ha commesso un altro guaio: sbaglio clamoroso e tempesta

Lo spiacevole errore di Antonella Fiordelisi di fidarsi dei suoi fan e di postare qualcosa di molto personale sul suo profilo Instagram l’ha lasciata in imbarazzo. Nonostante l’apprezzamento per il gesto, la verità è stata svelata, lasciando molti dei suoi follower sconvolti dal passo falso dell’ex concorrente del GF Vip 7. Tuttavia, Antonella è ancora felicemente innamorata di Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi ha fatto un’altra gaffe! Il Pipol Gossip ha recentemente rivelato che ha postato uno scatto con il suo attuale fidanzato Edoardo Donnamaria, con la scritta: “Grazie a te so cos’è l’amore”. Purtroppo, queste stesse parole erano già dedicate al suo ex, Francesco Chiofalo. Gli utenti dei social media si sono subito accorti dell’errore e hanno scherzato: “La storia con Donnamaria avrà quindi lo stesso epilogo che ha avuto con Chiofalo?” Nonostante questo errore, Antonella Fiordelisi è determinata a trovare il vero amore con Edoardo Donnamaria e a dimostrare che è quello vero.

Antonella Fiordelisi è assolutamente incredibile – che errore stupefacente!

Antonella Fiordelisi sta affrontando un momento difficile dopo la sua esperienza al GF Vip 7: il suo secondo errore in poche ore ha lasciato tutti sbigottiti. Già da tempo la si critica per le sue gaffe e per le numerose foto postate con Donnamaria, e molti mettono in dubbio la veridicità della loro relazione. Ora ha commesso un altro errore e sarà difficile fare ammenda. Molto probabilmente nelle prossime ore spiegherà l’equivoco, causato da un messaggio di uno dei suoi ammiratori.

Antonella Fiordelisi ha recentemente condiviso la foto di un tatuaggio con il suo nome, accompagnata da un commento “pazzesco!” e da un emoji di un cuore e di una faccina emozionata. Purtroppo si è scoperto che questo tatuaggio non è altro che un falso proveniente da un profilo spagnolo che pubblica vari tipi di tatuaggi. Che sfortuna!

È stato straziante ascoltare le parole crudeli dei detrattori di Antonella. L’hanno demolita con commenti come “Che vergogna per questa ragazza”, “Era divertente nella casa, ma ancora di più fuori”, “Solo lei poteva crederci”, “Indicibile”, “Eppure le sue figure di m*** rimangono”, “Colleziona solo figure”.