Cefalea intensa e arresto cardiaco, Elisabetta scompare improvvisamente a 24 anni

Ieri la popolazione di Santa Teresa di Riva è stata colpita dal dolore per la tragica scomparsa di Elisabeth Sophie Stima, una vivace ventiquattrenne che aveva appena intrapreso gli studi di master a Torino.

Addio all’amata Elisabeth Sophie Stima di Santa Teresa di Riva, ci mancherai molto!

Elisabeth è stata tragicamente colpita da un improvviso arresto cardiaco nella sua casa in Piemonte, dove viveva con una coinquilina. Nonostante il ricovero d’urgenza in ospedale, le sue condizioni si sono rapidamente aggravate, portandola al coma. Nonostante gli instancabili sforzi dei medici, Elisabeth purtroppo non si è più ripresa e la morte è sopraggiunta.

Le cause del decesso sono ancora incerte, anche se si sospetta che la giovane donna sia stata colpita da un caso fatale di meningite. La sua famiglia, i suoi amici e i suoi cari sono sopraffatti dal dolore e l’intera comunità è in lutto per la perdita di una vita così giovane e piena di potenziale.

Il cordoglio della comunità

L’intera città di Santa Teresa di Riva è stata sopraffatta dal dolore alla notizia della scomparsa di Elizabeth. Innumerevoli amici e conoscenti hanno utilizzato i social media per esprimere le loro più sentite condoglianze, ricordando con affetto Elizabeth come una persona vivace, gentile e piena di vita.

Il suo fervente entusiasmo per la musica e l’apprendimento era ampiamente riconosciuto. Questo talento le ha permesso di organizzare numerosi spettacoli nella sua città natale. Il sindaco di Santa Teresa di Riva Enzo Longo ha espresso le sue condoglianze alla famiglia in lutto, definendola una “tragedia straziante”.