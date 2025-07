Il leggendario wrestler Hulk Hogan è morto a 71 anni per arresto cardiaco. Il mondo del wrestling e della cultura pop piange la scomparsa di un’icona globale

La notizia della morte di Hulk Hogan, avvenuta giovedì 24 luglio 2025, ha sconvolto sia gli appassionati di wrestling che il pubblico generale. Il celebre lottatore, il cui vero nome era Terry Gene Bollea, è deceduto a causa di un arresto cardiaco all’età di 71 anni. La sua carriera, iniziata negli anni ’80, lo ha reso uno dei simboli più riconoscibili della World Wrestling Federation (WWF) e successivamente della World Wrestling Entertainment (WWE). Grazie al suo carisma, alla presenza scenica e alla capacità di intrattenere, Hogan è diventato un’icona globale, ammirata da milioni di persone in tutto il mondo.





La moglie del wrestler, Sky Daily, ha condiviso un messaggio profondamente commovente sul suo profilo Instagram. La donna, che aveva sposato Hogan nel settembre 2023 in Florida, ha espresso il suo dolore per la perdita improvvisa del marito. Nel suo post, ha scritto: “Avevo così tanta fiducia nella sua forza, pensavo avessimo ancora più tempo. Questa perdita è improvvisa e impossibile da elaborare. Per il mondo era una leggenda… ma per me lui era il mio Terry. L’uomo che amavo. Il mio compagno. Il mio cuore.”

Sky Daily, istruttrice di yoga e contabile di 47 anni, aveva avuto un ruolo importante nel miglioramento dello stile di vita di Hogan negli ultimi anni. Grazie al suo supporto, il wrestler aveva smesso di bere e adottato una dieta più salutare, mostrando una felicità evidente accanto alla sua terza moglie. Le foto e i video condivisi sul profilo Instagram della donna raccontano il loro amore e la loro vita insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky Daily Hogan (@mrs.sky.hogan)



Tra i numerosi messaggi di condoglianze ricevuti sotto il post della vedova, uno in particolare ha attirato l’attenzione. Si tratta del commento scritto da uno dei poliziotti intervenuti presso la casa di Hogan il giorno della sua morte. L’uomo ha ricordato con affetto l’incontro con il wrestler, descrivendolo come una figura che ha segnato la sua giovinezza: “Ero uno dei poliziotti arrivati sul posto ed ero parcheggiato fuori casa quando sei tornata ieri. Da ragazzo della Generazione X, Hulk era un’icona per me e i miei amici ed è stato fantastico aver avuto la possibilità di incontrarlo l’anno scorso. Che tu possa trovare la pace nel tuo percorso mentre attraversi questo momento. Ricorda sempre che tuo marito ha toccato la vita di così tante persone e sarà sempre ricordato come una leggenda.”

La tragica notizia ha scosso profondamente anche il mondo del wrestling. Ric Flair, amico e collega di lunga data di Hogan, ha mostrato la sua commozione durante un’intervista, scoppiando in lacrime mentre parlava della perdita: “È orribile.” Il dolore per la scomparsa del “Hulkster” è stato condiviso da fan e colleghi in ogni angolo del pianeta.

La carriera di Terry Gene Bollea ha attraversato diverse generazioni, trasformandolo in un simbolo della cultura pop americana degli ultimi 40 anni. Con il suo soprannome “Hulkster”, ha incarnato l’archetipo del wrestler carismatico e potente, capace di conquistare il cuore del pubblico grazie a una combinazione unica di atletismo e recitazione. Sebbene i combattimenti fossero sceneggiati, la passione che suscitavano nei fan era autentica e travolgente.

La morte di Hulk Hogan lascia un vuoto profondo non solo nel mondo del wrestling, ma anche nella vita delle persone che lo hanno ammirato e seguito per decenni. La sua eredità come icona globale continuerà a vivere attraverso i ricordi dei suoi combattimenti memorabili e l’impatto che ha avuto sulla cultura pop internazionale.

Nel frattempo, la famiglia e gli amici più stretti si stringono attorno alla vedova Sky Daily, che sta affrontando un momento difficile e doloroso. Le parole dei fan e dei conoscenti cercano di portarle conforto, ricordandole quanto il marito abbia significato per milioni di persone: un simbolo di forza, intrattenimento e ispirazione.

La perdita di Hulk Hogan segna la fine di un’era nel wrestling, ma il suo nome rimarrà indelebile nella memoria collettiva come uno dei più grandi interpreti che questo sport-spettacolo abbia mai conosciuto.