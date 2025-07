Quindici pellegrini polacchi si sentono male a Roma durante il Giubileo dei Giovani: sei adolescenti ricoverati in ospedale per intossicazione alimentare

Notte difficile per un gruppo di pellegrini provenienti dalla Polonia, giunti a Roma per partecipare al Giubileo dei Giovani. Tra domenica 27 e lunedì 28 luglio 2025, quindici adolescenti hanno manifestato sintomi di malessere, tra cui vomito e diarrea, riconducibili a una sospetta intossicazione alimentare. Sei di loro sono stati trasportati in ospedale.





L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte del 28 luglio presso la parrocchia di Santa Maria della Speranza, situata in via Francesco Cocco Ortu, nel quartiere Nuovo Salario, nel quadrante nord-est della capitale. I giovani polacchi, arrivati a Roma per partecipare agli eventi del Giubileo, hanno iniziato a sentirsi male durante la notte, costringendo i presenti a richiedere immediatamente l’intervento dei soccorsi.

Gli operatori sanitari del 118 sono giunti tempestivamente sul luogo e hanno rilevato che i sintomi denunciati dai ragazzi erano compatibili con una forte intossicazione alimentare. Dei quindici adolescenti coinvolti, nove hanno rifiutato il trasporto in ospedale, mentre sei sono stati trasferiti in ambulanza presso il pronto soccorso per ricevere cure più approfondite.

Una volta in ospedale, ai sei giovani è stato assegnato un codice giallo e sono stati sottoposti a trattamenti medici per alleviare i sintomi dell’intossicazione. Al momento, non risultano complicazioni gravi per nessuno dei pazienti ricoverati, che stanno rispondendo positivamente alle cure.

L’incidente è avvenuto alla vigilia dell’inizio del Giubileo dei Giovani, un evento che richiama migliaia di partecipanti da tutto il mondo. La manifestazione si svolgerà dal 28 luglio al 3 agosto 2025 e prevede numerosi appuntamenti religiosi e culturali. Tra gli eventi principali figurano la veglia di preghiera e la messa celebrata da Papa Leone XIV, previste per il fine settimana presso l’area di Tor Vergata, dove si concentreranno le attività dedicate ai giovani.

Non è ancora chiaro quale sia stata la causa esatta dell’intossicazione alimentare che ha colpito i pellegrini polacchi. Le autorità sanitarie stanno indagando sull’origine del cibo consumato dai ragazzi, al fine di individuare eventuali responsabilità e prevenire ulteriori episodi simili. La parrocchia di Santa Maria della Speranza, che ospita il gruppo di adolescenti, ha assicurato piena collaborazione con gli organi competenti per fare luce sull’accaduto.

Il Giubileo dei Giovani rappresenta un momento di incontro e spiritualità per migliaia di fedeli provenienti da ogni parte del mondo. Tuttavia, l’episodio di intossicazione alimentare ha gettato un’ombra sull’inizio della manifestazione, suscitando preoccupazione tra gli organizzatori e i partecipanti. Nonostante l’incidente, il programma dell’evento prosegue regolarmente, con l’obiettivo di offrire ai giovani un’esperienza unica di fede e condivisione.

Tra i partecipanti al Giubileo spicca anche la figura di Nicola, un giovane influencer noto sui social come “influencer di Cristo”, che ha dichiarato: “Noi giovani siamo qui a Roma non solo per vivere la nostra fede, ma anche per divertirci e creare legami autentici.”

L’episodio ha evidenziato l’importanza di garantire standard elevati di sicurezza alimentare durante eventi di questa portata, soprattutto quando coinvolgono giovani provenienti da contesti internazionali. Le autorità locali e gli organizzatori del Giubileo restano impegnati nel monitorare la situazione e nel garantire che i pellegrini possano vivere l’esperienza in totale serenità.

Mentre i sei adolescenti ricoverati stanno recuperando e le indagini proseguono, il Giubileo dei Giovani continua a essere un’occasione speciale per celebrare la fede e l’unità tra i giovani cattolici di tutto il mondo.