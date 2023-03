Dolori agli arti inferiori, successivamente il trasporto in ospedale: Aldo muore all’improvviso a 31 anni

La tragica scomparsa di Aldo Mambro, vivace 31enne di San Cesario, ha lasciato il cuore spezzato nella popolazione di Rocca d’Evandro. Arrivato al pronto soccorso di Caserta con dolori alle gambe, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate e gli è stato fatale un arresto cardiaco. La sua morte prematura è una perdita devastante per la comunità.

La famiglia in lutto ha presentato una denuncia nel tentativo di scoprire la verità dietro la morte prematura del ragazzo e il corpo è stato portato all’Istituto di Medicina Legale per un’accurata autopsia.

