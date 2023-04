Chi è Alberto Fortis? Età, moglie, figli, canzoni famose, che fine ha fatto e cosa fa oggi

Alberto Fortis ha avuto una carriera impressionante che si estende per oltre quattro decenni. I suoi successi musicali hanno portato a un grande successo. Tuttavia, ha anche vissuto momenti difficili.

Alberto Fortis è un rinomato cantautore con uno stile vocale unico, da molti anni figura di spicco della scena musicale italiana. Esploriamo la vita e la carriera di questo celebre artista.

Biografia e carriera

Alberto Fortis nasce il 3 giugno 1955 a Domodossola. Il padre era uno stimato chirurgo, promosso al grado di colonnello degli Alpini per il suo impegno umanitario. A soli 17 anni Alberto Fortis dovette separarsi dalla madre, un evento che lo segnò per sempre. La sua passione per la musica è evidente fin da piccolo e inizia a suonare la batteria in un gruppo musicale. A 18 anni ha continuato a seguire la sua passione prendendo lezioni di pianoforte.

Terminati gli studi, si trasferisce a Genova, dove inizia ad affermarsi come cantautore, creando i suoi primi brani. Si iscrive all’università, ma in seguito interrompe gli studi e si trasferisce a Roma, dove lavora come grafico.

Contemporaneamente, Alberto Fortis si appassiona al mondo della musica. Il suo talento viene notato da Alberto Salerno a Milano, che gli offre un’opportunità. Di conseguenza, con l’aiuto del produttore Claudio Fabi, registra il suo album di debutto nel 1979. Questo gli permette di collaborare con la rinomata band Premiata Forneria Marconi. Tra i brani più noti di Alberto Fortis figurano Milano e Vincenzo, che gli procurano un grande successo. Negli anni successivi incise altri due album, tra i quali spicca Settembre.

Un esame della vita personale di Alberto Fortis.

Alberto Fortis ha mantenuto una certa riservatezza sulla sua vita privata e sulle sue relazioni sentimentali. Si sa poco del suo stato civile e se ha figli.

Una curiosità: il Vincenzo citato nella popolare canzone Milano e Vincenzo è il produttore discografico Vincenzo Micocci, che inizialmente ha bloccato i suoi progressi nella carriera. Tuttavia, sembra che i due si siano riconciliati. Recentemente, Alberto Fortis ha partecipato al reality show Music Farm e nel 2010 a I migliori anni.