Chi è Alberto Tomba? Età, moglie, figli, patrimonio e carriera

Venerdì 24 marzo 2023, Rai 3 trasmetterà un docufilm diretto da Tommaso Deboni per commemorare il 25° anniversario del ritiro di Alberto Tomba. Il documentario, intitolato Alberto Tomba – Vincere in salita, ripercorre la vita e la carriera di uno degli atleti più famosi d’Italia. Ma chi è Alberto Tomba e cosa fa attualmente? Ecco alcuni approfondimenti sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Alberto Tomba?

Alberto Tomba è nato il 19 dicembre 1966 a Bologna da genitori Maria Grazia e Franco. È il maggiore di tre fratelli: Marco e Alessia sono rispettivamente suo fratello e sua sorella. La sua carriera professionale inizia nel 1982, quando partecipa alla prima gara di Coppa Europa in Svezia. Questo segnò l’inizio di un percorso sportivo di successo. Tomba, infatti, ha ottenuto 50 vittorie in Coppa del Mondo, 8 Coppe di specialità e 3 medaglie d’oro olimpiche.

Chiamato affettuosamente “Tomba la Bomba”, ha ottenuto ben 89 presenze sul podio, tra cui due medaglie d’oro, due d’argento e due di bronzo ai Campionati del Mondo.

Il campione di sci, già membro dell’Arma dei Carabinieri fino al 1996, è stato il primo atleta a ottenere due vittorie consecutive nella stessa disciplina. Durante le Olimpiadi invernali del 1998 a Nagano, ha subito un grave infortunio che ha portato al suo ritiro con un’ultima vittoria.

Alberto Tomba è noto per i suoi successi nella vita privata e per le sue attività attuali.

Alberto Tomba ha avuto una relazione sentimentale con Martina Colombari tra il 1991 e il 1994. Da allora ha mantenuto il riserbo sulla sua vita privata e non se ne sa molto. Si può confermare che Alberto Tomba non ha figli. Nel corso della sua carriera professionale, Tomba ha accumulato una notevole quantità di ricchezze, tra cui importanti collaborazioni e sponsorizzazioni. Si dice che negli anni 2000 il campione non abbia pagato circa 15 miliardi di lire di tasse al governo italiano.

Ha dichiarato come reddito solo il suo stipendio da carabiniere, senza includere i guadagni derivanti dalle vittorie sugli sci o dai contratti pubblicitari.

Il Ministero delle Finanze ha emesso una transazione fiscale di 7 miliardi di euro, indicando che il patrimonio di Alberto Tomba vale diversi milioni di euro. Continua a impegnarsi nello sport che lo ha reso famoso, apparendo in programmi televisivi che coprono le gare di sci ed essendo un membro fondatore di Laureus.

Questa organizzazione incoraggia la partecipazione allo sport come mezzo per superare le difficoltà sociali. Forse non è noto a tutti che Tomba è anche un sommeiller e ha un debole per gli autolavaggi a gettone. Nel 2000 è stato protagonista del film Alex l’ariete di Damiano Damiani. Nel 2009 è uscita la sua autobiografia in collaborazione con Lucilla Granata.a.