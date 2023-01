Chi è Alessandra Drusian? Età, carriera, marito, figli e Jalisse

Alessandra Drusian è una cantante che ha recentemente partecipato a Tale e Quale Show 2018. Ha una certa età, una carriera di successo, è sposata e ha dei figli. Inoltre, ci sono diversi fatti interessanti su di lei.

Alessandra Drusian è una cantante italiana nota per il suo lavoro con i Jalisse e per la sua recente partecipazione a Tale e Quale Show 2018. Esploriamo il suo background e scopriamo i suoi segreti.

Alessandra Drusian, nata il 18 maggio 1969 a Oderzo, Treviso, ha raggiunto il successo come voce dei Jalisse, duo che ha formato con Fabio Ricci. Il duo ha vinto il Festival di Sanremo nel 1997 con la canzone Fiumi di parole. La Drusian ha all’attivo tre album: Il cerchio magico del mondo (1997), Siedi e ascolta (2006) e Linguaggio universale (2009). Dopo un periodo di minore popolarità, nel 2014 la Drusian ha deciso di rientrare nella scena musicale come concorrente di The Voice of Italy. Tuttavia, non è stata scelta dai giudici del talent show di Raidue: Piero Pelù, Noemi, Raffaella Carrà e J.Ax. Nel 2018 la Drusian ha partecipato al programma televisivo Ora o mai più, condotto da Amadeus su Rai 1, ed è stata poi concorrente di Tale e Quale Show 2018.

La vita privata di Alessandra Drusian, compresi marito e figli, è tenuta riservata.

Alessandra Drusian e Fabio Ricci collaborano musicalmente come Jalisse dal 1992. In precedenza, i due si conoscevano già da tempo. Dopo la nascita della loro relazione, hanno deciso di sposarsi e di mettere su famiglia, con due figlie, Angelica e Aurora.