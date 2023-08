Chi è Alessandro Antonino ex marito di Licia Colò? Età, divorzio, Nicola Pietrangeli, figli

Licia Colò, volto noto della televisione italiana, ha attraversato diverse fasi della sua vita sentimentale. Tra amori, matrimoni e divorzi, scopriamo chi è il suo ex marito Alessandro Antonino e quali sono le relazioni che hanno segnato il percorso di questa famosa conduttrice.

Licia Colò e Alessandro Antonino: Una Storia di Matrimonio e Divorzio

L’ex marito di Licia Colò porta il nome di Alessandro Antonino ed è un pittore. La loro unione è iniziata nel 2004, appena tre mesi dopo essersi conosciuti. Da questa relazione è nata una figlia, Liala, che oggi ha 18 anni. Tuttavia, nel 2023 la coppia ha deciso di seguire strade separate e di divorziare. La loro storia ha avuto alti e bassi, ma il tempo ha portato a una decisione inevitabile.

Amori e Legami: Licia Colò e Nicola Pietrangeli

Uno degli amori più discussi della vita di Licia Colò è stato quello con il noto tennista Nicola Pietrangeli. Questa relazione è durata dal 1987 al 1994, seppur non culminata in un matrimonio. Nonostante la mancanza di una formalizzazione, il legame tra loro è stato intenso e appassionato. La storia si è conclusa nel 1994, e Licia Colò ha intrapreso altre strade nella sua vita amorosa.

Dichiarazioni Importanti di Nicola Pietrangeli

Nicola Pietrangeli, il tennista che ha segnato parte della vita di Licia Colò, ha recentemente fatto dichiarazioni rilevanti sulla loro relazione. In un’intervista al settimanale “Oggi”, Pietrangeli ha condiviso alcune riflessioni: “La nostra storia d’amore è durata sette anni e non ho mai capito perché sia terminata. Di recente ci siamo riavvicinati… Una parte di me spera ancora che torneremo insieme. Non ho paura di rimanere da solo, ma voglio Licia”. Queste parole rivelano una nostalgia e un legame che il tempo non sembra aver scalfito.

Nicola Pietrangeli e la Sua Carriera da Tennista

Oltre al suo ruolo nella vita di Licia Colò, Nicola Pietrangeli è stato un tennista di spicco. La sua carriera è caratterizzata da numerosi successi, con un impressionante tasso di vittorie del 71-19%. Ha ottenuto ben 687 vittorie e 278 sconfitte durante la sua carriera. Tra i suoi trionfi, spiccano due titoli conquistati al Roland Garros in Francia nel 1959 e nel 1960. La sua personalità carismatica e il suo talento l’hanno reso amato dal pubblico anche dopo il suo passaggio alla conduzione televisiva.

Alessandro Antonino: L’Ex Marito Artista di Licia Colò

Alessandro Antonino, pittore e unico marito di Licia Colò, ha lasciato un segno nella sua vita. Questo artista napoletano, di grande talento e poliedrico, ha anche fatto incursioni nel mondo della televisione, lavorando anche per Tv2000. La loro storia è giunta a una conclusione quest’anno, aprendo nuovi capitoli nella vita di entrambi.

Licia Colò ha attraversato un percorso di amori, legami e scelte importanti. Le sue relazioni hanno contribuito a definire la sua vita personale, oltre al suo ruolo pubblico. Ogni capitolo racchiude emozioni, speranze e lezioni di vita, mostrandoci che anche dietro i volti noti si celano storie umane complesse.