Chi è Alessandro Carollo fidanzato di Paola Barale? Età, lavoro e figli

Paola Barale ha riavviato la sua vita sentimentale con Alessandro Carollo, che è molto più giovane di lei e lavora in un settore diverso da quello dello spettacolo.

Sembra che Paola Barale, nota conduttrice e attrice italiana, abbia ritrovato l’amore con un osteopata più giovane, Alessandro Carollo. Sebbene i due non abbiano ancora ufficializzato la loro relazione, le immagini pubblicate online sembrano suggerire il contrario.

Alessandro Carollo, originario di Roma, si è laureato all’Università La Sapienza di Roma. Con una vasta esperienza nel trattamento del sistema muscolo-scheletrico, ha raggiunto il successo come osteopata. Inoltre, ha lavorato come osteopata per la prima squadra della Fiorentina, una squadra di calcio di Serie A.

Carollo ha una presenza consolidata su Instagram, con ben 45.000 follower. Il suo profilo è aperto al pubblico e presenta contenuti che documentano la sua vita professionale e personale. Tra i post spiccano quelli che ritraggono la sua presunta compagna, Paola Barale.

Vita sentimentale di Paola Barale

Nel corso della sua vita, Paola Barale ha avuto diverse relazioni degne di nota. Nel 1992 ha avuto una relazione con Marco Bellavia, conduttore del programma per bambini Bim bum bam. Successivamente, ha incontrato Gianni Sperti, ballerino del programma La Sai l’Ultima? condotto da Gerry Scotti. La coppia si è sposata nel 1998, ma ha poi divorziato quando la Barale ha conosciuto Raz Degan, un noto modello israeliano.

Nel 2015, la Barale ha annunciato pubblicamente la fine della sua relazione con Degan sulle piattaforme dei social media. Da allora ha mantenuto il riserbo sulla sua vita sentimentale. Tuttavia, le foto pubblicate online con Alessandro Carollo sembrano indicare che la Barale ha trovato un nuovo compagno romantico.

