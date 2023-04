Chi è Alessio Cavaliere di Amici: età, fidanzata, vita privata, Instagram

Da quando Raimondo Todaro ha preso come allievo il talentuoso ballerino campano, nel gennaio del 2023, non ha fatto altro che elogiarlo! Conosciamo meglio questo astro nascente!

Spinto dalla sua passione, Alessio Cavaliere ha rifiutato di rinunciare al suo sogno di entrare nella scuola di Amici (edizione 21). È tornato all’inizio del 2023, deciso a lasciare il segno e a prendere il posto di Samuel, come incoraggiato da Raimondo Todaro. Conosciamo meglio il giovane ballerino di hip-hop, dalla sua vita pubblica a quella privata.

Vi presentiamo Alessio Cavaliere, l’appassionato ballerino di Amici 22! Vi lascerà senza fiato con i suoi movimenti aggraziati e la sua presenza accattivante.

Alessio Cavaliere è nato a Napoli nel 2004 in una famiglia di ballerini e da allora ha dimostrato un’innegabile passione per l’arte della danza. I suoi genitori erano entrambi ballerini, quindi non sorprende che si sia laureato in danza moderna, con una particolare inclinazione per l’hip-hop e la breakdance.

Nel corso della sua vivace vita, ha partecipato a numerosi concorsi e workshop, alcuni dei quali lo hanno portato anche all’estero; ha avuto l’opportunità di ballare al fianco di ballerini famosi come Andreas Muller e Dario Schirone (ben noti a tutti i fan di “Amici”).

Alessio Cavaliere è determinato a partecipare alla 22ª edizione di “Amici di Maria De Filippi” nel 2021. Si scontra con Guido Domenico Sarnataro in una sfida lanciata dalla maestra Veronica Peparini. Nonostante la vittoria di Sarnataro, Cavaliere non si scoraggia e ha voglia di mettersi alla prova.

Alessio Cavaliere è determinato a vincere l’ambita maglia d’oro di Amici 22-2023! A gennaio, Raimondo Todaro ha messo in sfida il suo allievo Samuel Antinelli contro la new entry Alessio Cavaliere. Nonostante il poco tempo a disposizione per fare colpo, Alessio Cavaliere ha trionfato e ha subito conquistato il cuore di tutto il cast del talent show!

Il 18 marzo 2023, Alessio avrà l’incredibile opportunità di apparire nel serale di “Amici”. Anche se la sua permanenza lì potrebbe essere troppo breve per far sbocciare l’amore, Alessio non ha mai parlato di una potenziale compagna. Continuate a seguirlo sul suo profilo ufficiale di Instagram per rimanere aggiornati!