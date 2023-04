Informazioni su chi è Raffaella Fico: età, fidanzato, figlia, altezza, figlio

Nel 2007, Raffaella Fico ha iniziato con successo la sua carriera conquistando la corona al 20° concorso di bellezza Miss Grand Prix, affermandosi come modella, showgirl e attrice.

Ha raggiunto fama e notorietà quando ha partecipato alla stagione 2008 del Grande Fratello, condotto da Alessia Marcuzzi. Il suo successo è stato innegabile.

Oltre a recitare nel programma Lucignolo e nel film Different Looks, ha condotto Real TV su Italia 1 ed è stata eletta la ragazza più bella del mondo (Under 21) da Be! Magazine.

Ha avuto il privilegio di fare da assistente al noto conduttore televisivo Enrico Papi in diverse occasioni e nel 2011 è stata concorrente dell’ottava stagione del popolare reality L’isola dei famosi, condotto da Simona Ventura.

È diventata famosa per i suoi legami con alcuni dei più famosi calciatori del mondo.

Scopriamo tutti gli intriganti dettagli sulla sua vita privata e le curiosità sulla sua carriera professionale.

Raffaella Fico: età

Nata il 29 gennaio 1988 a Cercola, in provincia di Napoli, la showgirl ha oggi 34 anni e vanta con orgoglio il segno zodiacale dell’Acquario.

Raffaella Fico: fidanzato

Attualmente, si dice che la showgirl non sia fidanzata, ma ha recentemente interrotto i rapporti con il magnate d’affari Piero Neri. In precedenza, ha avuto una serie di relazioni degne di nota con personaggi noti.

È evidente che è stata coinvolta sentimentalmente con il calciatore Cristiano Ronaldo dall’estate del 2009.

Dal 2011 al 2012 è stata legata sentimentalmente alla stella del calcio Mario Balotelli. Dopo la fine della relazione, la showgirl ha annunciato di aspettare un bambino.

Raffaella Fico: figlia

Dopo un’accesa polemica, il 5 febbraio 2014 Mario Balotelli ha riconosciuto la figlia Pia, nata il 5 dicembre 2012 a Napoli dalla fidanzata di allora, una showgirl.

Raffaella Fico: altezza

Con una statuaria altezza di 173 cm, la showgirl vanta un fisico da 98-60-97.

Raffaella Fico: figlio

Pur non avendo un figlio, la showgirl ha una figlia nata dopo la fine della relazione con il calciatore Mario Balotelli.

Raffaella Fico: canali social

Consultate la pagina Facebook ufficiale di Raffaella Fico per essere sempre aggiornati sulle sue ultime novità e informazioni! Visita https://www.facebook.com/raffaellaficoofficial/ oggi!

Non perdetevi gli incredibili contenuti della pagina Instagram di Raffaella Fico! Visitate subito https://www.instagram.com/ficoraffaella/ per vivere un’esperienza davvero incredibile!

Scoprite subito la straordinaria pagina TikTok di Raffaella Fico: non ve ne pentirete! La sua pagina è https://www.tiktok.com/@ficoraffaella88 – non perdetela!

Non perdete l’occasione di rimanere aggiornati sulle ultime novità di Raffaella Fico seguendola su Twitter all’indirizzo https://twitter.com/raffaellafico!