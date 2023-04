Pamela Camassa, chi è la moglie di Filippo Bisciglia? Età, lavoro e figli

Filippo Bisciglia e la bella showgirl Pamela Camassa sono profondamente innamorati, anche se non si sono ancora sposati. Pamela è un’ex modella italiana e personaggio televisivo di Prato, diplomata in ragioneria all’ITC Dagomari. Questi due passionali piccioncini saranno sicuramente una coppia da urlo!

Nel 2000 è stata orgogliosa di essere la protagonista del film Via del Corso di Adolfo Lippi, accanto a Laura Chiatti e Ilaria Spada. Nell’estate del 2002 ha ottenuto l’incredibile titolo di “Miss Mondo Italia” e le è stata data l’opportunità di rappresentare l’Italia a Miss World 2002. Tuttavia, ha fatto una dichiarazione coraggiosa e ha rinunciato al titolo in segno di protesta contro l’ingiusto trattamento delle donne nel Paese ospitante, la Nigeria.

Nel 2018 ho raccontato alla rivista Uomini e Donne della mia battaglia infantile contro la malattia di Perthes, una patologia che ha causato una decalcificazione dell’anca e mi ha reso incapace di camminare per un anno e mezzo, a partire da quando avevo solo due anni. È stato un periodo difficile e doloroso della mia vita, ma fortunatamente sono riuscita a guarire grazie a un trattamento sperimentale.

Dopo un decennio di vita insieme, Bisciglia e la sua fidanzata Pamela Camassa sono ancora profondamente innamorati. Non si sono ancora sposati, ma hanno espresso il desiderio di formare una famiglia. “È come se fossimo già sposati”, ha dichiarato Bisciglia a Vero Tv.

Sono così fortunato ad averla nella mia vita: è diventata come una famiglia per me! Anche quando abbiamo delle divergenze, so che possiamo superarle. Sono un po’ maniaca dell’ordine e rompo sempre le cose, ma lei è così paziente con me. Le ricordo costantemente di essere la donna forte e appassionata che so essere, perché è importante mantenere viva la scintilla in una relazione duratura come la nostra.

Le appassionate confessioni di Pamela e Filippo hanno scaldato l’etere! Da una romantica sedia a dondolo alle Maldive all’attesissimo ritorno di Temptation Island, condotto da Bisciglia, che debutterà mercoledì 30 giugno: non mancano le sorprese più sensuali!