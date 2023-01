Chi è Alice (Carla Bissi)? Età, vita privata, biografia, carriera, marito, figli e curiosità

Esploreremo la vita personale di Alice, celebre cantante italiana nota per il suo stile aggraziato, emblema degli anni Ottanta, apprezzata compagna di Franco Battiato e vincitrice di un Festival di Sanremo.

Per molti anni, l’artista si è allontanata dagli occhi del pubblico per dedicare il proprio tempo all’amore per la musica senza alcuna restrizione commerciale.

Qual è la sua attuale occupazione e con chi risiede? Ecco alcune informazioni sulla sua situazione.

Carla Bissi, nome d’arte di Alice, è nata il 26 settembre 1954 a Forlì (Bilancia). Appassionata di musica fin da piccola, inizia a studiare canto e pianoforte in giovane età. La sua carriera inizia alla fine degli anni Sessanta, quando partecipa a diversi concorsi canori, tra cui quello di Castrocaro del 1971, che vince.

Nel 1975 esce il suo album di debutto, My Little Big Age.

A metà degli anni Ottanta, Alice raggiunge l’apice della sua carriera collaborando a lungo con Franco Battiato. Da questo sodalizio creativo nascono alcuni dei loro successi più memorabili, come I treni di Tozeur, Chanson Egocentrique, Notte a Roma, Nomadi, Il vento caldo dell’estate e Capo Nord.

Alice vince il Festival di Sanremo nel 1981 con il brano Per Elisa, una collaborazione con il noto cantautore siciliano. A sorpresa, a metà degli anni Ottanta, la cantante ha scelto di ritirarsi dal palcoscenico, adducendo il desiderio di seguire la sua passione senza bisogno di fama o di guadagni economici. Questa decisione ha fatto sì che ancora oggi sia seguita da un pubblico di nicchia.

In totale, Alice ha pubblicato 38 album.

Purtroppo non siamo riusciti a trovare un account Instagram della cantante. Tuttavia, cliccando su questo link è possibile collegarsi con lei su Facebook.

Vita privata, coniuge, prole e fatti interessanti.

Alice ha mantenuto un profilo basso e non è stata vista dai media per un po’ di tempo.

Da tempo si ipotizza che l’artista abbia una relazione sentimentale con Francesco Messina, produttore e cantautore. Attualmente i due risiedono insieme in una zona rurale vicino a Udine.

Infine, ecco alcuni fatti degni di nota.

Alice possiede un totale di 8 gatti.

non ha tatuaggi

questo è il suo sito web alice-officialwebsite.