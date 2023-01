Chi è Alvaro Morata? Vita privata, età, carriera, moglie, figli

Il calciatore spagnolo Alvaro Morata ha avuto un percorso calcistico movimentato, passando da diversi club di alto livello. Nel 2016, dopo un periodo alla Juventus, è tornato al Real Madrid. L’anno successivo si è trasferito al Chelsea per una cifra di 64 milioni di euro. Nel 2018, è passato in prestito oneroso all’Atletico Madrid per 18 milioni di euro. Dopo 4 anni, nel 2020, ha fatto ritorno alla Juventus, sempre in prestito oneroso per 10 milioni di euro. Nella stagione 2022-2023 tornerà a giocare con la maglia dell’Atletico Madrid.

Nel 2016, Morata ha incontrato la modella ed influencer Alice Campello su Instagram e, nonostante inizialmente fosse diffidente, dopo un appuntamento, tra i due è scattato l’amore. Poco dopo si sono fidanzati e nel 2017 si sono sposati a Venezia. Da allora hanno avuto tre figli, Leonardo ed Alessandro nati nel 2018 e Edoardo nato nel 2020, attualmente sono in attesa del loro quarto figlio, una femmina che si chiamerà Bella.