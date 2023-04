Chi è Alvin Bonato dell’Isola dei Famosi?. Moglie, età, guadagno, curiosità e figli

Conosciamo meglio Alvin: il conduttore televisivo e radiofonico

Alvin, il cui vero nome è Alberto Bonato, nasce a Rho, in provincia di Milano, il 18 ottobre 1977. Questo artista poliedrico ha una grande passione per la musica e lo spettacolo, e ha una carriera che lo vede impegnato come dj, conduttore televisivo e radiofonico, cantante, produttore e cantautore.

La carriera televisiva di Alvin inizia nel 1998 come uno dei primi quattro conduttori del canale privato Disney Channel e, due anni dopo, approda sulla televisione nazionale con il programma “Speed” su Italia1. Nel 2001, si unisce alla neo rete La7 come conduttore di un programma musicale intitolato “Fluido”, e successivamente conduce diversi programmi televisivi su Italia1 e Rai2.

Dal 2009, Alvin diventa un volto familiare all’interno del salottino di “Verissimo”, dove intervista i personaggi ospiti del talk show. Dal 2015, è stato scelto come inviato per la trasmissione televisiva “L’Isola dei Famosi”.

Oltre a questo, Alvin ha anche una carriera musicale, avendo utilizzato numerosi pseudonimi e composto la sigla del programma “Verissimo” per due anni. Ha anche diretto lo spot pubblicitario “Doppia Difesa” con Michelle Hunziker.

Vita privata di Alvin

Nonostante la sua fama e popolarità, Alvin protegge gelosamente la sua vita privata. Sappiamo che è sposato con Kali Wilkes da oltre dieci anni e che hanno due figli, Tommee e Ariel. Kali ha descritto Alvin come molto romantico e ha raccontato di come le abbia fatto la proposta di matrimonio nascondendo un anello in una scatola e posta in cantina e consegnandole un mazzo di fiori.

Curiosità su Alvin

Ecco alcune curiosità su Alvin che potreste non sapere:

Ha dichiarato di voler trascorrere la sua vecchiaia accanto alla sua moglie in una piccola casa con vista mare.

È un grande tifoso del Milan.

Ha organizzato il suo matrimonio con Kali in soli 4 mesi.

Sa suonare molto bene la chitarra.

Se volete saperne di più su Alvin, potete seguirlo sul suo unico profilo social attivo, @bravoalvin.