Chi è Andrea Delogu? Età, origini, marito, fidanzato, figli e biografia della conduttrice

Andrea Delogu è nota a tutti come conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, scrittrice e attrice. È molto attiva sui social media, dove vanta più di cinquecentomila follower. Andrea Delogu ha conquistato tutti con la sua bellezza e il suo talento che la rendono unica e inimitabile. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla sua vita pubblica e privata.

Età di Andrea Delogu

Andrea Delogu, nata il 23 maggio 1982, è una giornalista, conduttrice televisiva e attrice italiana di 41 anni.

Le origini

Andrea Delogu, conduttrice de “Le Invasioni Barbariche”, è nata a Coriano, in provincia di Rimini. Tuttavia, è cresciuta nella comunità di San Patrignano, dove i suoi genitori si sono conosciuti. La Delogu spiega di non considerarsi una vittima. “Con la droga i miei genitori hanno commesso un errore. Hanno riempito un vuoto, sbagliando. Non posso accusarli, anzi mi sento orgogliosa di loro. Mi hanno impedito di soffrire soffrendo al mio posto”.

Il padre di Andrea, Walter Delogu, è un ex braccio destro di Vincenzo Muccioli, imprenditore e creatore del centro di recupero per tossicodipendenti di San Patrignano. In un documentario firmato da Netflix, Walter si racconta e dà una chiara testimonianza di quanto accaduto in quel periodo tra dipendenze, abusi di potere e molto altro. È stato lo stesso papà Walter ad affidarsi alle cure di Muccioli per uscire definitivamente dal tunnel.

Il marito

Andrea Delogu è stata sposata per molti anni con l’attore Francesco Montanari. Non solo erano innamorati, ma anche i loro fan si sono innamorati di loro. Sembravano affiatati e complici, finché non hanno deciso di separarsi. In una lunga intervista per Vanity Fair, la conduttrice ha raccontato un aneddoto sull’ex marito: “Aveva ingaggiato un mago per stupirmi, perché mi aveva promesso una serata ‘magica’. Solo che lui si è eccitato e ubriacato, mentre il mago è rimasto sobrio e ha iniziato a provarci con me. Da quell’uscita disastrosa ho capito che avevo trovato l’uomo della mia vita: poteva solo migliorare”.

Se avessi un partner che mi sostenesse e comprendesse quanto me, saremmo una squadra inarrestabile. Invece mi ritrovo a dovermi scusare per essere fredda e distante. So che il mio partner tira fuori il meglio di me e mi sforzo di poter dire un giorno: “Ti amo, sei tutto per me”.

Fidanzato

Voglio solo dire grazie a questo ragazzo qui, Luigi Bruno, che per più di un anno è rimasto fermo e saldo in una girandola di casini, disastri, difficoltà e prove di resistenza. L’uomo più coraggioso e paziente che abbia mai deciso di restare. O di farlo restare.

Figli

Andrea Delogu non è ancora diventata madre, ma è aperta all’idea in futuro.

Biografia della presentatrice

Fin dall’età di 14 anni, Andrea Delogu si è appassionata al mondo dello spettacolo. Ha debuttato in TV nel 2002 entrando a far parte delle “Letteronze”, il corpo di ballo della trasmissione di Italia 1 “Mai dire domenica”. Oltre alla conduzione e alla recitazione, non si può fare a meno di ricordarla in programmi musicali.

Ha condotto molti programmi, tra cui “Sarà Sanremo”, “Dance dance dance”, “l’Eurovision song contest”, “Telethon”, “il Festival di Castrocaro”, “Sanremo Giovani” e altri. Nel 2020 ha presentato anche la versione estiva de “La vita in diretta”.