Chi è Francesca Dall’Olio ex moglie di Gianluca Grignani e mamma dei suoi quattro figli

Gianluca Grignani non è famoso solo per le canzoni che lo hanno portato al successo, ma anche per la sua personalità a volte problematica, che lo portava ad avere atteggiamenti spesso sopra le righe. Questo, inevitabilmente, ha influito anche sul rapporto con la moglie Francesca Dall’Olio, dalla quale ha avuto i quattro figli Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. Nonostante ciò, Grignani è riuscito a mantenere un ottimo rapporto con la sua famiglia, che lo ha sostenuto in tutto e per tutto.

Sebbene si siano lasciati ufficialmente nel luglio 2020, da tempo si vociferava di una crisi tra i due. Tuttavia, entrambe le parti sono sempre state attente a proteggere la loro privacy e non hanno voluto rivelare i motivi della rottura. Secondo alcune fonti vicine alla coppia, la decisione di separarsi è stata presa dalla donna stessa.

L’amore tra Gianluca Grignani e Francesca Dall’Olio è finito: dalla loro unione sono nati quattro figli.

Il primo incontro tra Francesca e Gianluca risale al 1996, quando Francesca collaborò come fotografa alla canzone di Gianluca “La fabbrica di plastica”. L’amore tra i due è evidente non solo nei loro quattro figli, ma anche nelle due canzoni che Gianluca ha dedicato a Francesca: “Francy” e “Sei unica”. Francesca appare anche nella clip di “Una donna così”, in cui compaiono anche la madre e la sorella di Gianluca e le loro figlie.

A ‘Verissimo’, ospite di Silvia Toffanin, l’interprete di ‘Una storia tra le dita’ aveva fatto mea culpa sul rapporto con la moglie: “La fine della relazione con la mia ex non è stata una sofferenza, lo è stata per i miei figli, ma stiamo bene così. Non sono stato un buon marito, ma sono sempre stato onesto. Sarei andato avanti per la responsabilità che avevo nei confronti dei miei figli. Lei mi ha dato la libertà e io me la sono presa”.