Gianluca Grignani avete visto dove vive? Abita in una villa milionaria

La recente esibizione di Gianluca Grignani al Festival di Sanremo ha fatto parlare di sé. Ma sapete dove vive il tormentato cantante rock italiano fuori dagli schemi?

Avevamo lasciato Gianluca Grignani più di due mesi fa sul palco di Sanremo in coppia con Irama durante la serata delle cover della kermesse canora. Anche in quell’occasione Gianluca Grignani era sulla bocca di tutti. Irama, infatti, aveva sceso le scale del palco dell’Ariston da solo, nonostante fosse stato annunciato anche il cantante de “La mia storia tra le dita”.

Sono stati momenti di tensione, lo si percepiva sul volto del 26enne, che poi si è classificato quarto con la sua “Ovunque sarai”, ma anche su quello di Amadeus, confermato per le prossime due edizioni del Festival come direttore artistico e conduttore della gara. Anche in sala il pubblico comincia a mormorare: Dov’è Gianluca Grignani? Che cosa è successo? Siamo tornati indietro nel tempo con Bugo e Morgan, seconda parte?

L’orchestra inizia a suonare e Irama, da solo sul palco, canta le prime parole della canzone. A “Ok te vai”, scende Grignani. Interpreta divinamente, coinvolge il pubblico e non si risparmia durante l’esibizione, come è sua abitudine. Eppure la domanda rimane sospesa nell’aria: cosa è successo?

“Non mi interessava. Alla fine Sanremo è come se l’avessi vinto: tre minuti sul palco e quello che è successo è successo. Ma, poi, non ho fatto nulla di così strano”, ha poi confessato Gianluca Grignani intervistato da Vanity Fair. “Irama sembrava pronto: andiamo? Andiamo! La mia forma fisica? Una rogna, non stavo bene e ho dovuto prendere il cortisone per cantare. Sembravo gonfio? Chi se ne frega, sono un fusto tremendo”.

Nonostante una vita turbolenta e molte porte sbattute in faccia, il cantautore milanese sa come fregarsene del giudizio della strada, andando dritto per la sua strada. Ma sapete dove vive il tormentato e fuori dagli schemi cantante rock italiano?

Gianluca Grignani si gode la sua vita da pensionato sulle colline milanesi.

Se siete alla ricerca di una proprietà unica, non potete non dare un’occhiata a questa villa unifamiliare in Via della Malpensata a San Colombano al Lambro. Questa villa apparteneva a Gianluca Grignani ed è un’opportunità davvero unica.

Siete alla ricerca di un’imponente e lussuosa villa immersa nelle colline di San Colombano? Non cercate oltre! Questa magnifica casa offre una vista mozzafiato sui vigneti che producono l’omonimo vino, con etichetta DOC. Oltre ai vigneti, la villa vanta un giardino, diverse terrazze e una piscina.

Insomma, si tratta di un piccolo paradiso appartato dove l’artista può rifugiarsi quando la città e la vita sotto i riflettori iniziano a opprimerlo. La casa ha una superficie di 623 metri quadrati, ampie finestre ed è circondata da 1.500 metri quadrati di giardino. La villa è composta da due piani e ospita cinque camere da letto, cinque bagni, un garage e tre posti auto.

Se siete alla ricerca di una villa di lusso da chiamare vostra, questa potrebbe essere perfetta per voi. È quotata 1,150 milioni di euro sul sito web di Real Estate.