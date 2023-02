Rosa Chemical concerto a Roma e a Milano: le date

Rosa Chemical si esibirà in concerto a Roma e Milano dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2023. Il giovane artista ha annunciato due date live in programma ad aprile. Già noto alle nuove generazioni, il rapper sta raccogliendo sempre più consensi proprio in seguito alla notizia della sua partecipazione alla 73esima edizione della nota kermesse musicale. Se nei giorni scorsi si era parlato di una sua possibile esclusione dal Festival, ora, però, è arrivata la conferma che molti aspettavano. Per Amadeus, la sua presenza sul palco dell’Ariston non è mai stata in discussione. Consapevole dell’attenzione mediatica che un’esperienza come Sanremo può generare, il giovane artista ha già annunciato alcune date del suo nuovo tour.

Il tour 2023 di Rosa Chemical sta per iniziare, ma per ora il cantante ha annunciato solo due date. Il rapper si esibirà dal vivo davanti al suo amato pubblico ad aprile.

La prima tappa del tour sarà a Milano, il 18 aprile ai Magazzini Generali. La seconda data sarà all’Orion di Ciampino, in provincia di Roma, il 20 aprile.

Il rapper non ha ancora annunciato se queste sono le prime due date di un tour primaverile ed estivo, o se sono solo un’anteprima di ciò che verrà. Tuttavia, i fan possono aspettarsi che il vero tour inizi nell’estate del 2023.

Non è ancora certo che il 18 aprile sia la prima data del suo nuovo tour. Rosa Chemical potrebbe decidere di aggiungere una tappa tra la fine di Sanremo e il live di Milano, a seconda del successo ottenuto sul palco dell’Ariston.

Quel che è certo è che la cantante utilizzerà il tour per presentare al suo amato pubblico il brano che porterà in gara al Festival di Sanremo, “Made in Italy”.

Il testo e il significato della canzone “Made in Italy” dei Rosa Chemical a Sanremo 2023 sono convincenti. La canzone parla della forza e della resilienza del popolo italiano. È una canzone di speranza e di orgoglio.

“Made in Italy” è una canzone scritta da Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical e Paolo Antonacci, composta da Oscar Inglese e Davide Simonetta, e prodotta da Bdope e Simonetta.

Il testo del brano è provocatoriamente irriverente e tocca argomenti ancora considerati tabù, come il sesso, la fluidità e il poliamore.

Il messaggio di Rosa Chemical con questa canzone è che dovremmo abbracciare la diversità in tutte le sue forme e abbattere ogni pregiudizio. Uno dei temi affrontati nel libro è proprio la libertà di essere sempre se stessi e di amare liberamente senza essere costretti dalle norme sociali.