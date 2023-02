Chi è Angelo Madonia fidanzato di Ema Stokholma

Angelo Madonia ed Ema Stokholma hanno avuto una storia d’amore vorticosa a Ballando con le stelle, ma ora che le telecamere si sono spente, sembra che la loro relazione si sia raffreddata.

Ema Stokholma e Angelo Madonia hanno una grande intesa sia in pista che fuori. Grazie al programma di Milly Carlucci, i due si sono avvicinati ancora di più, sia dentro che fuori dalle telecamere. Angelo Madonia ha persino dato a Ema Stokholma le chiavi di casa sua, a dimostrazione del fatto che la loro relazione procede bene.

Ormai questa è una relazione vera, una storia importante, e nessuno dei due si nasconde più. “Angelo è una persona seria, sto imparando a conoscerlo e a capire che posso anche espormi. Lui ha le chiavi di casa, è una cosa seria”, le parole di Ema Stokholma durante Ballando con le Stelle 2022. La ragazza, inoltre, ha già avuto modo di conoscere le sue figlie, Alessandra e Matilde, facendo apprezzare la sua semplicità.

La storia d’amore di Angelo Madonia ed Ema Stokholma: “Siamo molto riservati”.

Sono fortunata ad aver trovato Angelo nella mia vita e in questo programma”, ha dichiarato Ema Stokholma durante il programma di Milly Carlucci. L’aspirante ballerina non ha mai negato l’attrazione per il suo maestro, che non solo ricambiava gli stessi sentimenti, ma si era anche messo a sua disposizione per far progredire la sua carriera televisiva. Mi piace come persona e come uomo, e non lo nego. Tuttavia, devo stare attenta perché non posso permettermi di essere debole, e l’amore è una debolezza”. Ema si è finalmente lasciata andare completamente ad Angelo.

Mi piace Ema e penso che abbiamo un buon rapporto. Trovo giusto preservare un certo aspetto della coppia. Non credo che si sarebbe fatta prendere dall’insegnante di danza, è un po’ una finzione, io vado a scuola di danza e mi innamoro dell’insegnante di danza”, aveva invece commentato Angelo a proposito della loro tanto chiacchierata storia d’amore. Dopo Ballando, i riflettori sulla coppia si sono spenti, ma i ben informati assicurano che la loro relazione continua al meglio.