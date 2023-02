Chi è Anna Oxa? Età, vita privata, marito, compagno, tragedia e Sanremo

Anna Oxa sarà uno dei nomi più importanti della gara canora di Sanremo 2023. Nel 1986 ha fatto scalpore esponendo l’ombelico durante un’esibizione e da allora è nota come regina del trasformismo. Scopriamo di più su Anna Oxa.

Vita privata

Anna Hoxha, nota anche come Anna Oxa, è nata a Bari il 28 aprile 1961 da padre albanese e madre italiana. È cresciuta nel quartiere San Pasquale e si è diplomata al Liceo artistico Giuseppe De Nittis di Bari. All’età di 15 anni ha pubblicato il suo primo 45 giri. Nel corso della sua lunga carriera, ha collaborato con alcuni dei più noti artisti musicali italiani, tra cui Fausto Leali, Ivano Fossati, Lucio Dalla e Rino Gaetano.

È salita sul palco dell’Ariston 14 volte, sfiorando due volte la vittoria. Ivano Fossati è stato il primo a sponsorizzarla e ha avuto successo anche in televisione, come a Fantastico e Torno Sabato. Nel 2010 ha partecipato alla trasmissione Amici di Maria De Filippi e nel 2013 ha gareggiato a Ballando con le Stelle. Tre anni dopo ha fatto parte della giuria di Amici. Ora è pronta a salire sul palco per la quindicesima volta con una nuova canzone intitolata Sali. Nel dicembre 2020 ha ottenuto la cittadinanza albanese. Nel 2013, la Oxa ha sostenuto che Fazio l’aveva inizialmente scelta per il Festival, ma poi l’aveva esclusa in seguito a una disputa politica. Ha anche affermato di essere stata scelta per l’edizione 2021, ma di essere stata sostituita da Orietta Berti in base alle “preferenze”.

I mariti

Anna Oxa è stata inizialmente sposata con Franco Ciani, ma il loro matrimonio è finito. Si è poi fidanzata con Gianni Belleno, batterista del gruppo New Trolls, da cui ha avuto due figli: Francesca e Qazim. Nel 1999 Anna si risposa con il magnate Behgjet Pacolli, ma la loro relazione termina nel 2002. La sua ultima relazione è stata con Marco Sansonetti, la sua guardia del corpo di 22 anni più giovane. Nel 2017 i due si separano e Sansonetti viene arrestato per violenza, usura e sequestro di persona. Purtroppo, alla fine del 2020, il primo marito di Anna, Franco Ciani, è stato trovato morto in un hotel in provincia di Parma.

Nuova vita

Anna Oxa ha pubblicato 39 singoli e partecipato a 14 Festival di Sanremo. Si è ritirata dalla televisione dopo la sua ultima apparizione nel 2016 nella giuria di Amici di Maria De Filippi. In un’intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato che la Rai le ha chiuso le porte dopo l’infortunio a Ballando con le stelle nel 2013. Ora risiede in Svizzera, dove ha una bella casa circondata da natura e animali. Ha festeggiato il suo 60° compleanno nel 2021 e preferisce la tranquillità della natura al caos della città. Da quando si è sposata con il magnate kosovaro ha adottato uno stile di vita più appartato.