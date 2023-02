Chi è Marco Mengoni? Età, cantante, fidanzata, vita privata e curiosità

Grazie a questa raccolta di informazioni è possibile conoscere meglio Marco Mengoni e la sua carriera, dal lavoro come barista fino all’attività di cantante. Marco Mengoni è un apprezzato cantante italiano. Nel 2009 ha partecipato e vinto la terza stagione del talent show X Factor, che gli ha permesso di firmare il suo primo contratto discografico. La sua straordinaria estensione vocale e le sue notevoli capacità gli sono valse gli elogi di Mina e Lucio Dalla, e Mengoni è diventato presto una figura di spicco nel panorama musicale italiano, lasciando il segno anche al Festival di Sanremo, aggiudicandosi il titolo nel 2013 con la canzone L’essenziale.

Prima di raggiungere l’attuale livello di successo come cantante, Marco Mengoni ha avuto un percorso difficile e ha dichiarato apertamente di aver integrato il suo reddito lavorando come barista.

Marco Mengoni è un artista rinomato che ha raggiunto il successo nell’industria musicale.

Nome completo: Marco Mengoni

Data e luogo di nascita: 25 dicembre 1998 a Ronciglione.

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Cantante

Social: Instagram

Biografia di Marco Mengoni

A 19 anni si trasferisce a Roma per seguire la sua passione per la musica. Nel 2009 la sua vita si trasforma quando si iscrive a X Factor. I genitori del cantante, Nadia Ferrari e Maurizio Mengoni, non hanno mai smesso di sostenere la carriera del figlio e si sono impegnati per garantirgli una vita agiata.

Marco Mengoni ha una relazione?

Sono sorte speculazioni sull’orientamento sessuale di Marco Mengoni, ma lui è stato restio a rivelare se ha una relazione con un uomo o con una donna. In un’intervista a Spy ha dichiarato: “Ho basato tutta la mia carriera professionale sul mantenimento di un’aria di mistero….”.

Secondo Dagospia, l’eclettico cantante ha ora una relazione impegnata, anche se l’identità del loro partner è sconosciuta. Albero Dandolo ha riferito nel 2017 che la cantante viene spesso vista partecipare a eventi a Milano con la “persona” che ha preso un posto speciale nel suo cuore. Chi sia questo individuo rimane un mistero.

Il suo profilo Instagram mostra la sua passione per i viaggi e la musica. Inoltre, gli piacciono il tennis e la moda. Purtroppo, ha un’avversione per il suo compleanno dovuta al fatto che non può festeggiarlo con gli amici il 25 dicembre.

Nonostante il suo attuale status di icona sexy nel mondo della musica, Marco Mengoni non è sempre stato visto così. All’età di 17 anni, pesava ben 100 chili. Dopo un attacco di influenza, decise di prendere provvedimenti e di perdere peso, cosa che alla fine riuscì a fare.

Marco Mengoni: 10 curiosità

Prima di dedicarsi alla musica, ha fatto esperienza come barista, fino a diventare barman di un locale nella zona di Frascati, a Roma, dove si era trasferito per cercare il successo.

Marco Mengoni ha parlato apertamente dell’insoddisfazione per il suo naso e della sua storia di disturbi alimentari. In un’intervista a Grazia, si è autodefinito un “mangiatore seriale di Nutella”. Prima di partecipare a X Factor, si dice che Mengoni pesasse 95 kg.

Gli piace cucinare e spesso organizza serate a tema con gli amici. Di recente, ha organizzato una serata con un menu a tema verde, preparando tutti i piatti nella tonalità designata.

Ha un tatuaggio a forma di croce sul dito medio, il cui scopo rimane sconosciuto.

Ha una stretta relazione con il famoso ballerino Roberto Bolle.

Il tutor di Morgan a X Factor sosteneva che avesse plagiato la canzone presentata al Festival di Sanremo Credimi ancora. Successivamente, il cantante ha rivelato alla rivista Diva e Donna: “Non ho più avuto contatti con Morgan dopo Sanremo. È arrabbiato con me, ma non so perché. Il nostro è sempre stato un rapporto complesso, caratterizzato sia da amore che da astio; siamo due personalità forti, quindi è facile che ci scontriamo”.

Nel 2019 ha partecipato all’iniziativa Estate senza plastica del Comune di Milano.

Ha riconosciuto la sua tendenza a essere ipocondriaco. “A causa delle mie tendenze ipocondriache, sono vigile nel monitorare la salute della mia famiglia. Ho una conoscenza approfondita degli esami necessari, perché li eseguo costantemente”, ha dichiarato su Twitter in risposta ai suoi follower.

Nel 2019 è stato annunciato che è stato scelto per fornire la voce italiana di Simba nell’adattamento live-action de Il Re Leone.

Nel 2022 è stato pubblicato nel Metaverse il suo singolo di debutto, No Stress.

Dove vive Marco Mengoni?

Dopo aver intrapreso la carriera di cantante, Marco Mengoni si è trasferito dalla casa dei genitori a Milano, anche se la zona in cui risiede non è specificata.