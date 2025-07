“Ti amo Kate Middleton”, il grido dagli spalti a Wimbledon prima della premiazione di Sinner

La finale di Wimbledon 2025, disputata domenica 13 luglio, ha regalato emozioni non solo sul campo da tennis, ma anche sugli spalti. Jannik Sinner, protagonista assoluto della giornata, ha conquistato il prestigioso trofeo dopo una combattuta partita contro Carlos Alcaraz, entrando così nella storia del tennis mondiale. Tuttavia, un episodio inaspettato ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media: un dichiarazione d’amore urlata da uno spettatore alla principessa Kate Middleton, presente per la premiazione.





Come patrona ufficiale dell’AELTC, l’organizzazione che sovrintende al torneo di Wimbledon, Kate Middleton ha avuto il compito di consegnare il trofeo al vincitore. L’evento, seguito da numerose celebrità di Hollywood e dalla famiglia reale britannica, ha visto la principessa raggiungere il Campo Centrale per celebrare il successo di Sinner. Tuttavia, mentre si avvicinava al tennista per il momento solenne, dagli spalti si è levata una voce che ha gridato con entusiasmo: “Ti amo Kate.”

La reazione della principessa non si è fatta attendere. Kate Middleton, colta di sorpresa, ha sorriso divertita e si è lasciata andare a una risata spontanea, condivisa anche dai presenti. Il video che riprende l’episodio è stato rapidamente diffuso sui social media, diventando virale in pochi minuti e suscitando commenti divertiti da parte degli utenti.

Nel frattempo, sul campo, il vincitore della giornata, Jannik Sinner, si preparava con attenzione per l’incontro con la principessa. Il tennista italiano, visibilmente emozionato, ha chiesto consiglio a Denise Parnell, capo degli arbitri di Wimbledon, su come rivolgersi a Kate Middleton durante la cerimonia di premiazione. Questo momento di tensione è stato catturato dalle telecamere, mostrando un lato umano e genuino del campione.

“Non sapevo come comportarmi esattamente,” avrebbe dichiarato successivamente Sinner, spiegando il motivo della sua richiesta di supporto. Alla fine, tutto è andato per il meglio: il tennista ha ricevuto il trofeo dalle mani della principessa con grande eleganza e rispetto.

Dopo la premiazione, Sinner ha avuto l’opportunità di interagire con altri membri della famiglia reale presenti all’evento. Il principe William e due dei suoi figli, George e Charlotte, hanno accolto calorosamente il campione italiano. In un gesto affettuoso e memorabile, Sinner ha regalato autografi ai giovani principi, aggiungendo un tocco personale a questa giornata già straordinaria.

The moment Jannik Sinner recieved the #Wimbledon trophy from The Princess of Wales 🇮🇹 pic.twitter.com/eq5gHbamTD — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025



L’evento ha rappresentato un momento di grande celebrazione per lo sport italiano e per Jannik Sinner, che ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua determinazione. La sua vittoria contro Carlos Alcaraz, uno degli avversari più forti del circuito, ha consolidato la sua posizione tra i migliori tennisti del mondo.

Ma oltre ai risultati sportivi, Wimbledon 2025 sarà ricordato anche per l’episodio insolito che ha coinvolto Kate Middleton. La dichiarazione d’amore urlata dagli spalti è stata un momento leggero e divertente che ha aggiunto un tocco di spontaneità a una giornata già ricca di emozioni. La reazione della principessa ha mostrato ancora una volta la sua capacità di gestire situazioni inaspettate con grazia e umorismo.