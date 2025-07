Tragedia a Modena: auto prende fuoco dopo l’impatto con un albero, morta una ragazza

Un grave incidente stradale ha sconvolto il primo pomeriggio di Modena, quando un’automobile è finita contro un albero lungo la Nuova Estense, in un tratto compreso tra via Vignolese e via Morane. La pioggia intensa che ha colpito la città poco prima potrebbe aver reso l’asfalto particolarmente scivoloso, contribuendo alla perdita di controllo del veicolo.





Alla guida della Toyota coinvolta nell’incidente c’era un ragazzo di 28 anni, le cui condizioni sono attualmente disperate. L’impatto contro l’albero è stato talmente violento che l’auto ha preso fuoco immediatamente, intrappolando i due occupanti. La giovane donna seduta sul lato passeggero è deceduta sul colpo, carbonizzata dalle fiamme che hanno avvolto rapidamente l’abitacolo. La sua identificazione non è ancora stata confermata, poiché il corpo è stato gravemente compromesso dall’incendio. La procura di Modena sta lavorando per chiarire la sua identità.

Sul posto sono intervenuti con urgenza i vigili del fuoco, mobilitando diverse squadre per spegnere l’incendio e permettere il recupero dei corpi. Il conducente dell’auto è stato estratto ancora vivo e immediatamente trasportato in codice rosso al centro grandi ustionati di Parma tramite elisoccorso. I medici stanno tentando di stabilizzare le sue condizioni, definite estremamente critiche.

Secondo le prime ricostruzioni, il temporale che si era abbattuto sulla zona potrebbe aver reso il fondo stradale insidioso, aumentando il rischio di incidenti. Gli investigatori della polizia locale stanno analizzando tutti gli elementi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e determinare se il maltempo abbia avuto un ruolo decisivo nella tragedia.

I sanitari giunti sul luogo con automedica e ambulanza non hanno potuto fare nulla per salvare la giovane donna, mentre ogni sforzo è stato concentrato sul tentativo di soccorrere il conducente. L’incidente ha lasciato sotto shock la comunità locale, che ora attende ulteriori aggiornamenti sulle indagini.

La Nuova Estense, già nota per essere una strada trafficata e a tratti pericolosa, si è trasformata in teatro di questa drammatica vicenda. Gli investigatori stanno valutando anche altre possibili cause che potrebbero aver portato all’impatto, oltre alle condizioni meteorologiche avverse.

Il violento schianto ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale in zone soggette a piogge intense e sulla necessità di interventi per migliorare la tenuta dell’asfalto in condizioni critiche. Le autorità locali stanno monitorando attentamente l’evolversi della situazione e potrebbero prendere in considerazione misure preventive per evitare eventi simili in futuro.

La procura di Modena continuerà a coordinare le indagini per fare piena luce sull’identità della vittima e sulle circostanze che hanno portato all’incidente. Nel frattempo, il giovane conducente resta ricoverato in condizioni gravissime presso l’ospedale di Parma, dove i medici stanno facendo tutto il possibile per salvarlo.