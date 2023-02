Chi è Barbara Clara Pereira fidanzata di Paolo Ruffini

L’attore sembra aver trovato l’amore della sua vita, se le sue intense parole sono un dato di fatto.

Paolo Ruffini è un attore, conduttore televisivo, regista e sceneggiatore italiano. Nato nel 1978, è una delle figure più importanti del mondo dello spettacolo italiano. Ha debuttato al cinema nel 1997 in Ovosodo e successivamente è apparso in Natale a Rio, Femmine contro maschi, Natale col boss e L’agenzia dei bugiardi. Ha lavorato anche in televisione, a partire da MTV Select nel 2002, per poi lavorare a Hitlist Italia, Stracult, Colorado e molto altro.

Paolo Ruffini, anche regista e scrittore, sembra aver trovato un nuovo, intenso e indimenticabile amore, come riportato da Sky TG24. Da qualche mese, infatti, l’attore è fidanzato con Barbara Clara Pereira, 41enne artista venezuelana a tutto tondo nata da padre italiano e madre portoghese. Ecco come la descrive Ruffini.

Ero convinto di averla sempre sognata e poi l’ho trovata nella realtà. Quando l’ho incontrata, ho esclamato: “Eccola!”. L’avevo sognata tanto. È sudamericana, è nata in Venezuela e poi è venuta a 20 anni in Italia perché suo padre è friulano. Ha i capelli scuri ed è molto bella. Ha un’anima pura e sincera. Mi è sempre capitato di trovare donne pretenziose e capricciose e questa è la prima volta, una delle poche, che ho trovato qualcuno che non chiede nulla ma ha solo voglia di dare, di amare. Ho trovato questa sua peculiarità meravigliosa.

Paolo Ruffini è decisamente interessato a creare una famiglia con Barbara. Si trova a suo agio con lei e ne apprezza la compagnia. Barbara è nata in Venezuela nel 1981 e ha partecipato a Miss Italia nel mondo nel 2000. Ha vinto il concorso e, con Andrea Delogu, ha fondato un duo musicale chiamato Cinema2. Ha partecipato anche a Centrovetrine. L’ultima relazione di Ruffini risale al 2019, quando ha rotto con la collega attrice Diana Del Bufalo. I due hanno avuto diversi tira e molla dal 2015. In passato, l’artista è stato anche insieme a Claudia Campolongo dal 2007 al 2013, oltre ad aver avuto una relazione con Lucia Cossu.