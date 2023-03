Chi è Barbara Prezia? Età, fidanzato e biografia

Cosa sappiamo di Barbara Prezia, modella e concorrente di Pechino Express 2023? Scopriamo la sua età, il suo compagno e il suo background.

Barbara Prezia, nata Barbara Prezja, proviene da Durazzo, Albania. La sua data di nascita esatta è sconosciuta, ma attualmente ha 31 anni. Negli anni della formazione ha vissuto a Ravenna con la sua famiglia, tra cui la madre, operatrice socio-sanitaria OSS, il padre, muratore, e la sorella. Prezia è l’unica della famiglia ad aver intrapreso la carriera artistica e dello spettacolo. Dopo molti anni trascorsi a Ravenna, ha deciso di trasferirsi nel capoluogo lombardo per inseguire i suoi sogni.

Prima di intraprendere la carriera nella moda, ha scelto di laurearsi in musica a Milano, che le ha permesso di diventare una cantautrice di successo.

Barbara Prezia ha una grande passione per la recitazione e per il mondo della moda e della bellezza. Ha raggiunto la notorietà nel nostro Paese dopo la vittoria in uno dei concorsi per modelle più rinomati d’Italia, Miss Eva 3000. La sua bellezza mediterranea è stata uno dei fattori principali del suo successo e l’ha portata a conquistare il primo posto.

L’evento si è svolto nelle Marche, precisamente ad Ascoli Piceno, e al suo ritorno a Ravenna ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto.

Grazie al concorso, Prezia è stata ufficialmente riconosciuta come modella e attualmente lavora con l’agenzia Allure Models, una rinomata agenzia di Bologna. Oltre alla carriera di modella, Barbara è anche un’influencer attiva sui social media e posta regolarmente foto di paesaggi e scene naturali.

Barbara Prezia parteciperà a Pechino Express 2023 su Sky, in coppia con l’ex Miss Italia Carolina Stramare.

Vita privata

Ad oggi, lo stato di salute di Barbara Prezia è sconosciuto. L’influencer non rivela alcuna informazione sulla sua vita privata sui social media. Prevediamo che la sua partecipazione a Pechino Express ci fornirà maggiori informazioni.